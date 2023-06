Vojaško prvenstvo v Kopru tudi z Garnbretovo in Potočarjem

V Kopru se bo v torek s slovesnostjo začelo 2. vojaško svetovno prvenstvo v športnem plezanju. Nastopilo bo več kot sto udeležencev iz 12 držav, ki se bodo merili v težavnosti, hitrosti in balvanih.

Slovenijo bodo zastopali najboljši športni plezalci. Pripadniki Športne enote Slovenske vojske so namreč Janja Garnbret, Mia Krampl, Vita Lukan, Katja Debevec, Luka Potočar in Anže Peharc. Pripadnica športne enote SV je tudi nekdanja odlična športna plezalka Mina Markovič.

Luka Potočar se veseli tekem na vojaškem prvenstvu. FOTO: Jože Suhadolnik

Na Bonifiki, kjer so lani pripravili prvo tekmo svetovnega pokala, se bodo v sredo začele kvalifikacije v težavnostnem in hitrostnem plezanju, v četrtek bodo kvalifikacije v balvanskem plezanju in finale v hitrostnem plezanju. V petek se bodo v finalu pomerili v balvanskem in težavnostnem plezanju, podelitev kolajn bo ob 19. uri v vipavski vojašnici.

Prvenstva se lahko udeležijo države, članice Mednarodnega sveta za vojaški šport CISM, na tekmovanju pa lahko sodelujejo samo aktivne vojaške osebe. Poleg gostiteljice Slovenije bodo nastopili tudi plezalci iz Belgije, Francije, Irana, Italije, Kazahstana, Severne Makedonije, Nizozemske, Uzbekistana, Poljske, Švice in Ukrajine.

Mia Krampl je ta konec tedna nastopila v Innsbrucku in zasedla šesto mesto. FOTO: Grega Valančič

Na prejšnjem SP vojakov, ki je bilo leta 2018 v Moskvi, sta Mina Markovič in Domen Škofic zmagala v težavnosti, Katja Debevec pa je bila dvakrat srebrna v težavnosti in balvanih.