Zakaj se je Ljubljana znašla v središču svetovne atletske pozornosti?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (4. 9.):



1. A) Milenko Aćimović; 2. B) Finska; 3.A) Slalomu.

A) Dejan Tomašević

B) Dejan Bodiroga

C) Vlado Ščepanović

A) 12,10

B) 12,18

C) 12,26

A) Košice

B) Slovan Bratislava

C) Dukla Trenčin

1. Pred natanko 20 leti slovenska košarkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu v Turčiji še zdaleč ni tako opozorila nase kot pred kratkim na OI v Tokiu. Prvak stare celine je bila na zanimivem prvenstvu 2001 izbrana vrsta ZRJ. Vodil jo jekdo pa je za zmagovalce prispeval največ točk v zanimivem finalu s Turčijo (78:69)?2. V prvem septembrskem tednu, leta 1986, je štadion v Spodnji Šiški v Ljubljani gostil balkanske atletske igre, Bolgarkapa se je v hipu znašla v središču pozornosti ljubiteljev atletike po vsem svetu. V slovenski metropoli je namreč v teku na 100 m z ovirami dosegla svetovni rekord – koliko je takrat znašal?3. Slovaška je bila v solzah, ko je na datum včerajšnjega dne, leta 2011, v letalski nesreči tragično preminil, eden vodilnih hokejistov v bogati zgodovini igre na ledu v tej deželi. Hokejskih veščin se je naučil v valilnici številnih slovaških asov, ki so se pozneje uveljavili v NHL. Pri katerem klubu so hodili v »hokejsko šolo« tudiitn.?