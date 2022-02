Zdravljica za Vita Dragiča

V slovenskem judoističnem taboru so se drugi dan turnirja za evropski pokal v Sarajevu veselili še štirih kolajn. Zlato lovoriko si je izbojeval Vito Dragič (nad 100 kg), s srebrnima sta se okitili Anka Pogačnik (do 70 kg) in Urška Torkar (nad 78 kg), na tretjo stopnico zmagovalnega odra pa se je – tako kot včeraj David Štarkel (do 60 kg) – povzpela Nicki Norčič (nad 78 kg).

Vito Dragič je na poti na vrh z iponi premagal Ukrajinca Nodarja Mačutadzeja (10:0), Italijana Lorenza Agra Sylvaina (10:0) in Turka Munirja Ertuga (10:0). Anka Pogačnik je nanizala zmage nad Hrvatico Karlo Kulić (10:0), Turkinjo Fidan Ogel (10:0) in Avstralko Aoife Coughlan (10:0) ter izgubila s Hrvatico Laro Cvjetko (0:10), Urška Torkar pa je bila boljša od Turkinje Kubranur Esir (7:0) in Hrvatice Helene Vuković (10:0), poraz pa ji je zadala Francozinja Valentine Marchand (0:10). Ta je vknjižila tudi zmago nad Nicki Norčič (10:0), ki je za bronasto odličje ugnala Ukrajinko Hristino Homan (10:0) in Francozinjo Emmo Saudrais (10:0).

Dona Skaza (do 78 kg) je po zmagi nad Turkinjo Nurcan Yilmaz (10:0) in porazu z Nemko Raffaelo Igl (0:10) zasedla 9. mesto, brez zmage pa sta danes ostala Metka Lobnik (do 78 kg) in Marko Vrhovnik (do 90 kg).

Na tekmovanju v Sarajevu je moči merilo 321 judoistov in judoistk iz 26 držav, Slovenija pa je bila s petimi kolajnami šesta najuspešnejša reprezentanca. Najboljša je bila Turčija s po dvema zlatima in srebrnima odličjema ter petimi bronastimi.