Že 7000 gledalcev v Stožicah

Z Evropske odbojkarske zveze (Cev) so sporočili, da je za tekmi finala lige prvakov in prvakinj v ljubljanskih Stožicah prodanih 7000 vstopnic. Finalna obračuna bosta potekala v nedeljo, 22. maja, med ženskima ekipama Imoco Volley Conegliano iz Italije in Vakifbank iz Turčije ob 18. uri in moškima ekipama ZAKSA Kędzierzyn-Koźle s Poljske in Trentino iz Italije ob 21. uri. Zaradi velikega povpraševanja je bilo prodanih že 7000 vstopnic, poroča Cev. Danes so v prodajo dali še nekaj vstopnic v kategorijah 2 in 3 v zelenem ringu dvorane. Ko se ti dve kategoriji zapolnita, bosta na voljo le še kategoriji v rdečem ringu Stožic.

V kolikor si želite za ogled finalnih tekem zagotoviti vstopnico, je nakup še mogoč na spletni strani Eventima. Za kategorije 2. 3 in 4. je ostalo še nekaj vstopnic, kategorija 1 pa je že skoraj zapolnjena. Vstopnica velja za obe tekmi. Cene vstopnic so 20 (4. kategorija), 35 (3. kategorija), 50 (2. kategorija), 70 (1. kategorija) in 190 evrov (VIP). Na voljo so v primeru zakupa lože s postrežbo hrane in pijače tudi VIP premium vstopnice po 250 evrov, zanje pa se je treba obrniti neposredno na Evropsko odbojkarsko zvezo.