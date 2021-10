Zelko padel na 16. mesto

Zaradi oteženih razmer v bolgarski Varni so v razredu Ilca 7, v katerem je bil slovenski jadralec Žan Luka Zelko po prvem dnevu na drugem mestu, opravili le en plov, ki pa slovenskemu olimpijcu ni prinesel uspeha. Zasedel je 37. mesto in skupno nazadoval na 16.



Nazadovala je tudi Lin Pletikos v razredu Ilca 6, s 25. in 55. mestu v plovih je po dveh dnevih 38. Kvalifikacijski plovi se nadaljujejo še v torek in sredo, nato pa sledijo finalni plovi do zaključka evropskega prvenstva v soboto.

