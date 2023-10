Zmagovalci vsi, ki so prečkali ciljno črto

Ljubljanski maraton se iz leta v leto izboljšuje. Vzdušje, za katerega poskrbijo navijači ob progah, se lahko kosa z največjimi svetovnimi metropolami. Na štartu so bili tekači iz kar 68 držav. Zmagovalec najdaljše preizkušnje je Kenijec Edmond Kipngetich, ki je 42.195 metrov dolgo razdaljo pretekel v času 2:06:47. V ženski konkurenci je Etiopijka Zinash Gerado Senbeta izboljšala rekord osrednje slovenske tekaške preizkušnje (2:21:06). Na 21 kilometrov je bil najhitrejši Primož Kobe, pri ženskah pa Anja Fink.

Etiopijka Zinash Gerado Senbeta je izboljšala rekord osrednje slovenske tekaške preizkušnje za ženske (2:21:06). FOTO: Črt Piksi

Potem ko so tekačice in tekači ves teden pogledovali v nebo in razmišljali, ali se jih bo vreme na praznik teka usmililo, je Ljubljanski maraton res potekal v pretežno sončnem vremenu, le vlažnost je bila dokaj visoka. Nekaj dežnih kapelj v ciljni ravnini 21-kilometrske preizkušnje je malce osvežilo tiste, ki so s progo opravili v dobrih dveh urah, pozneje se je nebo razjasnilo. Dež ni zmotil navijačev ob progi, ki so tekačem pripravili izredno vzdušje. Male in velike roke so se stegovale k »petkam«, da so se kilometri topili, korak pa je ob glasnih vzklikih za marsikoga, ki je med 15. in 18. kilometrom doživel kakšno krizo in razmišljal, zakaj za vraga nedelje raje ne izkoristi za poležavanje na kavču, postal lažji.

Rahlo podaljšanih 10 kilometrov

Letošnja novost na osrednji slovenski tekaški preizkušnji je bila popolnoma nova trasa rekreativnega teka na 10 kilometrov, ki je bila precej manj monotona kot dosedanja, ko se je iz centra teklo na konec Bežigrada in nazaj po ravni cesti. Tekači na najkrajši razdalji so imeli tako priložnost videti večji del mestnega jedra in njegovih znamenitosti, saj je zadnjih šest kilometrov potekalo po zaključnem delu maratonske trase.

27. Ljubljanski maraton je privabil mlade in nekoliko manj mlade tekače ter številne gledalce. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Tako kot vsa leto do sedaj, je desetka v Ljubljani zadnja preizkušnja tekaške sezone, v kateri vedno upam na najboljši rezultat v tekočem letu. Po navadi mi to uspe, letos pa se ni povsem izšlo po mojih načrtih,« je povedal Jože iz Borovnice, ki je v zlatih tekaških letih, abrahama je praznoval pred nekaj leti.

»Negativno sem bil presenečen, da prirediteljem ni uspelo pripraviti nove trase, ki bi bila dolga natančno 10 kilometrov. Športna ura mi je na ciljni črti pokazala, da je bila trasa dobrih 300 metrov daljša. Ravno ta podaljšek me je stal najboljšega rezultata v sezoni,« je povedal Jože in dodal, da bi se moral organizator, ki se ponaša z zlato značko svetovne atletske zveze, bolj potruditi pri izmeri dolžine desetkilometrske proge. Bolj ambiciozne rekreativne tekače, ki tečejo okoli 40 minut na tej razdalji, tako velika odstopanja iritirajo. Drugače je seveda s kategorijo tekačev, ki tečejo okoli ene ure in več. V cilj so prihajali z nasmeškom na obrazu, ki je bil rezultat najrazličnejših osebnih zmag.

Identiteto izkazovali z nahrbtniki

Maraton v soboto in nedeljo poskrbi, da v prestolnici vrvi od športnega duha. V soboto so ulice v središču Ljubljane zavzeli najprej najmlajši, nato osnovnošolci, revijo mladinskega teka pa so sklenili srednješolci, med katerimi je bilo mogoče zaslediti bodoče slovenske upe v teku na dolge proge.

Ljubljanski maraton postaja turistični posel, kar je bilo zaznati na vsakem koraku v središču mesta skozi celoten maratonski vikend. Tekače, ki so svojo maratonsko identiteto izkazovali z nahrbtniki organizatorja – največ jih je bilo iz držav nekdanje Jugoslavije –, je bilo mogoče srečati v restavracijah in nastanitvah v centru mesta. Maratonski turizem postaja sestavni del jesenske turistične ponudbe glavnega mesta, nerganje Ljubljančanov zaradi zapor cest pa prav tako. A saj nikoli niso prav vsi z vsem zadovoljni.