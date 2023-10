Ljubljanske ulice in ceste bodo znova pripadle tisočem tekačev

Včeraj so s podelitvijo startnih številk elitnim tekačem napovedali 27. Volkswagen ljubljanski maraton, ki bo ljubljanske ceste in ulice zasedel danes. Teka na 21 in 42 kilometrov se bosta začela ob 9. uri, slednji bo štel tudi za slovensko prvenstvo.

Dvajset minut zatem se bodo na ploščadi Ajdovščina s starta, kamor so ga letos prestavili, pognali še tekači na 10 kilometrov. Otroci in mladina pa so po prestolnici tekli že včeraj.

Med favoriti lanski zmagovalec Adihana Gebretsadik

Pričakovati je, da bosta na cilju na Kongresnem trgu prva za DP prišla Rok Puhar in Neja Kršinar. Med glavnimi favoriti za končno zmago pa bo lanski zmagovalec, Etiopijec Adihana Gebretsadik. Slavil je z drugim dosežkom proge v zgodovini tega tekmovanja (2:06:09).

Njegov rojak Sisay Lemma Kasaye je leta 2018 z rekordom 2:04:58 ljubljanski maraton postavil ob bok najboljšim po doseženem času v svetovnem merilu. Gabrijel Ambrožič, ki je zadolžen za elitni program, je dejal, da letos ne računajo na rekord proge. Pri ženskah ciljajo na čas 2:21, pri moških pa na 2:06:30.

»Peterica tekačev želi teči pod dvema urama in šestimi minutami. Težko je napovedati favorita, gotovo je med njimi lanski zmagovalec. Pri ženskah smo se v zadnjem času soočali z nekaj odpovedmi, na startu pa bodo vseeno tri maratonke z zlatim znakom Svetovne atletike. Napovedano je oblačno vreme, v času starta bo 12 stopinj Celzija, tudi okrog poldneva bo 15, 16 stopinj. Temperature bodo tako idealne za maraton, upamo pa, da ne bo vetra. Le vlažnost zraka bo kar visoka, 85 odstotna,« je po podelitvi številk povedal Ambrožič.

Barbaro Železnik, vodjo organizacije maratona, pa veseli tudi veliko število napovedanih udeležencev. Trideset odstotkov več prijav je bilo za nedeljske teke, 13.550 tekačev je najavilo prihod na start na 10, 21 in 42 kilometrov. Skupaj s sobotnimi teki otrok in mladine pa je bilo več kot 22.500 prijav.

Tekači v slovensko prestolnico prihajajo iz 68 držav, kar je največ v zgodovini ljubljanskega maratona, več kot 4500 tekačev bo iz tujine.

Sicer pa je napovedano oblačno vreme, v času starta bo 12 stopinj Celzija, tudi okrog poldneva bo 15, 16 stopinj. Temperature bodo tako idealne za maraton, organizatorji pa upajo, da ne bo vetra. Le vlažnost zraka bo kar visoka, 85-odstotna.

Kje in kdaj bodo zaprte ceste?

V spodnjih grafikah preverite koristne informacije tako za tekače kot za opazovalce. Preverite, kje in kdaj bodo zaprte ceste v Ljubljani, kje potekajo trase vseh tekov.

Maraton 2023. Trasa 42 kilometrov.

Maraton 2023. Trasa 21 kilometrov

Maraton 2023. Zapore cest