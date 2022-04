Zver iz Riminija zdaj ve, da lahko prekriža račune favoritom

V nadaljevanju preberite:

Po uvodnih postankih v Katarju, Indoneziji, Argentini in ZDA se je karavana motociklističnega SP za 12 preizkušenj preselila v Evropo. Dosedanji scenarij v elitnem razredu motoGP je presenetil mnoge, saj so bili štirikrat najhitrejši motorji s stare celine, na zmagovalnih odrih se je izmenjalo deset različnih dirkačev, prvaki zadnjih sezon Fabio Quartararo (trenutno 5.), Joan Mir (4.), Marc Marquez (13.) in drugi preverjeni asi pa pred nedeljsko VN Portugalske gledajo v hrbet vodilnemu Enei Bastianiniju. Italijanova prednost je sicer majhna, a če upoštevamo njegovo začetno izhodišče, zelo velika.

Ali je lanski Ducatijev motor, s katerim dirka za satelitsko moštvo, boljši od letošnjega? Zakaj dirka s številko 23 in zakaj ga primerjajo z Andreo Doviziosom?