Žvižgi za Taylor Swift napovedali strmoglavljenje Poglavarjev

Liga NFL v ameriškem nogometu je vse bolj podobna cirkusu in glavna predstava sezone, superbowl, je bil prav takšen, ampak na koncu je vseeno imel glavno besedo šport. Philadelphia Eagles so z dominantno predstavo v New Orleansu razbili branilce naslova prvakov Kansas City Chiefs s 40:22 in po letu 2018 drugič osvojili trofejo Vinca Lombardija. MVP finala je bil podajalec Jalen Hurts, ki je zasenčil Patricka Mahomesa in postal prvi »quarterback«, ki mu je uspela revanša.

Prvi namig, da to morda ne bo njihov dan, je bil koncert žvižgov, namenjen Taylor Swift, izbranki igralca Travisa Kelceja, ko so jo prvič pokazali na velikem zaslonu štadiona Superdome. Ikonična pevka se je kislo nasmehnila, vsaj v sebi se je sladko krohotal Donald Trump, prvi predsednik, ki si je v živo ogledal največji športni spektakel v ZDA. Znano je, da je Swiftova javno podprla njegovo tekmico na volitvah Kamalo Harris.

»Hurts So Good,« so uspešnico Johna Cougarja iz 80. let prepevali navdušeni navijači Philadelphie, toda v mestu, kjer je bila leta 1776 podpisana deklaracija o neodvisnosti, so sledili neljubi prizori.

