Konec strelskega niza Kopitarja, toda v New Yorku zmaga kraljev

Po štirih zaporednih tekmah, na katerih je zabil po en gol (zbral je tudi tri asistence), je Anže Kopitar v newyorškem Elmontu v dvorani UBS Arena ostal brez nove točke, toda njegovi Los Angeles Kings so po dveh zaporednih porazih zabeležili zmago. Padli so New York Islanders, zdaj vodilna ekipa zahodne konference Vegas Golden Knights pred Kalifornijci vodi le še za točko, je pa moštvo iz Las Vegasa odigralo dve tekmi manj od kraljev.

Zmago so prinesli zadetki Phillipa Danaulta, Arthurja Kalijeva in Gabriela Vilardija v slabih šestih minutah druge tretjine, medtem ko je vratar Jonathan Quick s 16 obrambami vknjižil že svojo 370. zmago, s katero je na večni lestvici lige NHL zasedel 19. mesto in na lestvici v ZDA rojenih igralcev drži že tretje mesto – zaostaja zgolj za Johnom Vanbiesbrouckom (374) in Ryanom Millerjem (391).

Quick: Že zgolj dejstvo, da sem v tej kategoriji, mi je v čast

»Nemudoma pomislim na vsa velika moštva, katerih član sem bil. Soigralci, trenerji ... Vsi so imeli nekakšen vpliv pri teh zmagah. Fantje, ki so na vrhu tega seznama (po številu nastopov, op. a.), so bili dolgo časa neverjetni vratarji, že zgolj dejstvo, da sem v tej kategoriji, mi je včast in v meni vzbuja občutek ponižnosti,« je dejal 37-letni Quick.

O zmagi je trener kraljev Todd McLellan povedal: »Začeli smo streljati. Streli so tisti, ki ljudi prestavijo z njihovih položajev. Mislim, da tega v zadnji tretjini nismo počeli dovolj dobro. Ploščke smo držali, kradli čas, igrali ob ogradi, toda še so priložnosti, ko lahko pomerimo proti vratom, a tega nismo storili. Toda to je v začetku tekme obrnilo voljni moment.«

Dan po nesrečnem porazu v New Jerseyju, kjer je Los Angeles vodil vse do 20 sekund pred koncem, Kopitar je dosegel gol in podajo, nato pa izgubil v podaljšku, je ekipa iz Kalifornije vendarle uspela rešiti tesno prednost in se veselila nove zmage. ​Danault in Kalijev sta v dvorani UBS v 27. in 29. minuti v vsega 82 sekundah poskrbela za vodstvo kraljev z 2:0, ​Vilardi pa je v 33. poskrbel celo za 3:0.

Noah Dobson je še v drugem delu znižal razliko. V zadnjem delu je Adam Pelech New York pripeljal na 2:3, v zadnjih štirih minutah in pol pa so gostje vendarle ubranili minimalno prednost. Los Angeles ostaja v najštevilčnejšem ameriškem mestu in po prostem večeru jih čaka še obračun z New York Rangers.

MacKinnon ostaja vroč v ekipi prvakov

Na vzhodu so Carolina Hurricanes potrdili vodilni položaj v metropolitanski skupini in s 4:0 ugnali Ottawa Senators. Ob napadalcih je blestel tudi vratar Antti Raanta, ki je zbral kar 32 obramb.

Tesno je slavil Toronto, druga ekipa atlantske skupine, ki je doma z 2:1 po podaljšku ugnal Minnesoto Wild. Strelec odločilnega gola je bil William Nylander.

Na ostalih tekmah so slavili gostje. Buffalo Sabres, kar dvakrat je zadel Jeff Skinner, so s 3:1 ugnali Florida Panthers, Montreal Canadiens s 5:2 Philadelphia Flyers in branilci naslova Colorado Avalanche kar s 5:1 Winnipeg Jets. Na tej tekmi je spet blestel Nathan MacKinnon, ki je že na šesti tekmi zaporedoma dosegel vsaj dve strelski točki.