Kapetan podaljšal strelski niz

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v pretekli noči zabeležili novo visoko zmago. Tokrat so v gosteh s 6:3 premagali Anaheim Ducks. Kopitar je pri tem dosegel gol in podajo.

Adrian Kempe je za kralje dosegel gol na četrti tekmi zapored in je zdaj pri 28 zadetkih v tej sezoni. Kevin Fiala je dosegel gol in dve podaji, Viktor Arvidsson je dosegel dva gola, Blake Lizotte pa je za kralje dosegel gol in podajo.

Lizotte je gostujoče moštvo popeljal v vodstvo v 15. minuti. Izid je nato v 6. minuti drugega dela izenačil Kevin Shattenkirk.

Sledila sta dva zadetka Los Angelesa, ki je sprva povedel z golom Arvidssona, preden je Kempe dosegel osmi gol na zadnjih štirih tekmah in pri 3:1 postavil tudi rezultat druge tretjine.

Anaheim je v tretji minuti zadnje tretjine zmanjšal zaostanek z golom Masona McTavisha, a je Los Angeles znova povedel z dvema goloma razlike, ko je sedem minut kasneje zadel Kopitar.

Zadnji gol za domače moštvo je dosegel Frank Vatrano v 54. minuti. Do konca sta nato za Los Angeles zadela še Arvidsson v 56. minuti in Fiala v predzadnji minuti tekme, ko je Anaheim igral brez vratarja.

Los Angeles je z 31. zmago v sezoni na četrtem mestu zahodne konference. Naslednjo tekmo bo igral že v prihodnji noči, ko se bo v domači dvorani pomeril z Arizono Coyotes.

Za vodstvom na zahodu moštvo zaostaja le tri točke, potem ko so vodilni v konferenci Dallas Stars v pretekli noči po kazenskih strelih izgubili proti Minnesoti Wild z 1:2.

Dallas ima sicer le 30 zmag, a je kar 12-krat letos igral podaljšek in je pri 72 točkah.