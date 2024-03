Marcel Rodman ostal brez četrtfinala in službe

Slovenski hokejski trener Marcel Rodman ne bo podaljšal pogodbe z zasedbo VSV Beljak, je avstrijski klub sporočil na spletni strani. Kot so zapisali, so se z 42-letnim nekdanjim slovenskim reprezentantom in kapetanom razšli na zelo prijateljski način.

Rodman je od sezone 2021/22 v Beljaku sprva deloval kot pomočnik trenerja, novembra lani pa je prevzel vlogo glavnega trenerja. Z ekipo je redni del sezone končal na šestem mestu in jo popeljal do neposredne uvrstitve v končnico.

Tam so Beljačani izpadli po prvem krogu, s 4:1 v zmagah je bil boljši Bolzano.

»Zadovoljni smo bili z njegovim delom, žal pa zaradi različnih razlogov nismo dosegli želenih ciljev v končnici. Zato bomo prihodnjo sezono začeli z novim trenerjem,« je pojasnil direktor glavnega sponzorja ekipe Martin Winkler.

»Beljak je postal moj dom in tu sem se vselej dobro počutil. Trdo smo delali, da smo našli novo pot, imeli smo vzpone in padce, a na koncu nam je zmanjkalo časa. Upal sem, da bomo dobili priložnost začeti z ničle. Vsi smo razočarani in vem, da sem odgovoren za rezultate. Tako pač je v športu,« je dodal Rodman in se zahvalil vsem v klubu za izkazano zaupanje.

V ligi ICEHL je tudi to sezono nastopala slovenska zasedba SŽ Olimpija, ki je izpadla v dodatnih tekmah za uvrstitev v četrtfinale proti Pustertalu (1:2 v zmagah).

Znani so že trije polfinalisti, KAC iz Celovca, Bolzano in Salzburg, dvoboj med Fehervarjem in Pustertalom pa bo odločila sobotna sedma tekma.