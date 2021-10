Olimpija se iz Linza ni vrnila praznih rok

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 9. kroga lige ICEHL po podaljšku izgubili na gostovanju pri ekipi Black Wings Linz s 3:4 (0:0, 1:1, 2:2; 0:1).

Ljubljanska ekipa je na gostovanju v Linzu, ki je bil pred tem krogom zadnji na lestvici, iztržila točko za poraz po podaljšku. S tem pa je tudi prepustila vodilno mesto Fehervarju, ki je zmagal v Innsbrucku.

Ljubljančani so se prejšnji teden prebili na vrh lestvice, potem ko so tesno z 1:0 premagali Salzburg. Danes so imeli priložnost to mesto zadržati, a so na koncu iz Linza odnesli točko, kljub temu pa ostajajo eno prijetnejših presenečenj začetka sezone, saj so po devetih krogih pri 20 točkah.

Dolgo je kazalo, da bo danes izid podoben kot na zadnji tekmi, saj v prvi tretjini zadetkov ni bilo, pa tudi v drugi sta mreži mirovali krepko čez polovico tekme. Potem pa so hokejisti obeh moštev stopili na plin in začeli tudi zadevati.

Prvi so do zadetka prišli domači v 37. minuti, a je že minuto zatem izenačil Nik Simšič.

Moštvi sta tako v zadnjo tretjino vstopili z začetnim izhodiščem, ki pa se je hitro spremenilo. Sprva v korist domačih, ki so spet povedli v 44. minuti, sledil pa je hiter odgovor gostov.

Olimpija je namreč dosegla dva zadetka v manj kot dveh minutah, najprej je bil uspešen Žiga Pance, potem pa še Gregor Koblar. A minimalnega vodstva, tako kot pred tem domačim, ni uspelo zadržati niti gostom. Linz je, ko je imel osem minut pred koncem na ledu igralca več, power play tudi izkoristil in izenačil.

Odločitev o zmagovalcu je nato padla tik pred koncem dodatnega dela igre, ko je Linzu zmago zagotovil Brian Lebler.

Zmaji bodo v naslednjem krogi v nedeljo v dvorani Tivoli gostili češko ekipo Orli Znojmo.