Po golu v podaljšku Colorado zdaj le še korak do Stanleyjevega pokala

Dobri dve desetletji sta minili od tistega junija 2001, ko so se v Denverju nazadnje veselili Stanleyjevega pokala, najbolj čislane lovorike v hokejskem svetu. Takrat je bil Colorado prvak NHL, imel pa je dejansko izjemno zasedbo s superzvezdnikoma Joejem Sakicem in Petrom Forsbergom. Zdaj je na zelo dobri poti, da z novim rodom podvig ponovi – po zmagi v podaljšku s 3:2 (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0) pri hokejistih Tampe, branilcih naslova vodi v seriji s 3:1. Tako za veliko slavje in obenem konec sezone potrebuje le še en uspeh, prvi zaključni plošček pa bo imel na domačem ledu.

Hokejisti Colorada so dobili uvodni tekmi, toda potem ko so ob prvem gostovanju prepričljivo izgubili (2:6), so mnogi že domnevali, da bo moštvo s Floride spet pokazalo tisti zmagoviti gen, s katerim je osvojilo Stanleyjev pokal v zadnjih dveh sezonah. Toda ta dvoboj št. 4 je bil precej bolj izenačen, za odločitev pa je v 13. minuti podaljška poskrbel 31-letni Kanadčan Nazem Kadri, Pred tem so bili strelci Anthony Cirelli in Viktor Hedman pri gostiteljih ter Nathan McKinnon in Andrew Cogliano za Colorado.

Zanimivo sicer, da omenjenega strelca odločilnega gola na prejšnjih štirih tekmah zaradi poškodovane roke ni bilo pri moštvu. »Kako neučakan sem bil in pravzaprav srečen že samo ob spoznanju, da sem se vrnil v slačilnico. Vse življenje igraš hokej in sanjaš o tem, kako bi rad nastopal na velikih tekmah, kot je ta finale NHL,« je poudaril Kadri. Drugačno razpoloženje je bilo zaznati pri poražencih, a Steven Stamkos, izkušeni kapetan branilcev lovorike, se ni prepustil preplahu: »Razumljivo, da s slabimi občutki zapuščamo dvorano, toda boja še ni konec. Stanleyjev pokal je še vedno v vitrini.«

Naslednja tekma bo v noči na nedeljo v Denverju.