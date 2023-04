Ruski hokejisti po zmagi peli hvalnice Putinu

Športni svet je pred kratkim močno vznemirila novica, da pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) resno razmišljajo o tem, da bi Rusom prihodnje leto kljub vsemu dovolili tekmovati na olimpijskih igrah v Parizu. Kakor so pojasnili, jim nameravajo prižgati zeleno luč zato, ker po njihovem šport in politika nimata ničesar skupnega. Resda ruski športniki niso krivi za to, kar se že debelo leto dogaja v Ukrajini, toda ni jih malo, ki podpirajo predsednika Vladimirja Putina in njegove zlovešče odločitve.

Še več; nekateri mu kljub vsem grozotam, ki jih ruski vojaki počnejo v Ukrajini, celo pojejo hvalnice. Hokejisti moštva Bars Kazan, ki so v finalu vzhodne konference KHL s 4:1 v zmagah izločili igralce kluba Avangard Omsk, so, denimo, po zadnjem uspehu (3:2) ruskemu predsedniku posvetili prav posebno pesem. O njej so poročali novinarji, ki so imeli priložnost slavje članov Barsa od blizu spremljati v njihovi slačilnici.

»Ob sebi želim imeti nekoga, kot je Putin, ki je poln moči. Nekoga, kot je Putin, ki me ne bo nikoli prizadel. Nekoga, kot je Putin, ki me ne bo nikoli zapustil,« so ponosno peli in plesali hokejisti moštva iz Kazana, za katerega večinoma igrajo Rusi. »Snežni leopardi« sicer zdaj čakajo na svoje tekmece v zaključnem dvoboju Gagarinovega pokala, za zdaj pa bolje kaže igralcem moskovskega CSKA, ki proti SKA iz St. Peterburga vodijo s 3:2 v zmagah.