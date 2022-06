Ruska nogometašica brez dlake na jeziku: Putin nam je ukradel prihodnost

Odkar je Rusija pred debelimi tremi meseci napadla Ukrajino, ni prav veliko športnikov iz te agresorske države obsodilo zlovešče vojne. Tisti redki, ki so se odzvali kritično, so hitro utihnili. Ali pa so jih utišali.

Zato je kar presenetljivo, kako je o vojni in ruskem predsedniku Vladimirju Putinu nedavno brez dlake na jeziku spregovorila nogometašica Nadežda Karpova, ki si kruh služi pri Espanyolu. »Preprosto ne morem več gledati te nečlovečnosti. Ne vem, kako bi ravnala, če bi živela v Rusiji in ne v Španiji, toda zdaj ne morem več ostati tiho,« je uvodoma v pogovoru za BBC poudarila Karpova, ki je vojni nasprotovala že na instagramu, na katerem ima 144.000 sledilcev.

»Ruska propaganda poskuša prepričati svoje državljane, da smo prav poseben narod ter da je ves svet proti nam in naši 'posebni akciji'. A dejstvo je, da nam je Putin vzel vse. Ukradel nam je našo prihodnost,« je uvidela 27-letna Rusinja, doma iz Jaroslavla, ki že pet let živi v Španiji, kjer je igrala tudi za Valencio in Sevillo. »Putin je napadel Ukrajino z našim tihim privoljenjem. Vlada ni nasprotovala vojni, večina Rusov pa si pred njo samo zatiska oči, češ da to ni njihova stvar,« je kritična do številnih rojakov.

Karpova, ki je sodelovala tudi pri demonstracijah v podporo opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, poskuša po svoje vplivati na rusko družbo. »Ljudje, ki opravičujejo vojno, so talci propagande. Žal mi je zanje. Upam, da bo spregovorilo čedalje več Rusov, da bodo tisti, ki so proti vojni, videli, da vendarle niso v takšni manjšini. Ne moremo se le pretvarjati, kot da se ni nič zgodilo. Tišina se mora končati!« je še pribila nogometašica, ki je za rusko reprezentanco odigrala 24 tekem, na katerih je dosegla šest golov.