SŽ Olimpija vodila s 3:1, a klonila po podaljšku

Vodstvo s 3:1 po dveh tretjinah ni zadostovalo hokejistom SŽ Olimpije za zmago v 33. kolu ICEHL. V Salzburgu so po podaljšku klonili s 3:4 (1:0, 2:1, 0:2; 0:1).

Ljubljančane je popeljal v vodstvo Aljaž Predan že v 3. minuti, po izenačenju je udaril Charlie Dodero in nato še Trevor Gooch ob petminutni prednosti igralca več. Zadnji del pa je bil drugačna zgodba. Gostitelji so silovito pritisnili (razmerje strelov v tej tretjini 14:3) in v 45. minuti dosegli dva gola v 14 sekundah, ki sta spodrezala goste. Ti so se prebili do podaljška, a niso mogli preprečiti zmagovitega gola Salzburga v 64. minuti.

Ob koncu leta in v začetku novega čaka zeleno-bele zelo zgoščen spored. Najprej bodo na zadnji tekmi koledarskega leta v domačem Tivoliju v soboto gostili Asiago. Že v ponedeljek jih za uvod v sveže novo leto v gosteh čaka vodilni Fehervar, 3. januarja pa bodo gostili še zasedbo iz Gradca.