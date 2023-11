Visok poraz Olimpije, sledi gostovanje v Salzburgu

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 22. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili z ekipo Pioneers Vorarlberg z 2:6 (0:2, 0:2, 2:2); dvorana Vorarlberghalle, gledalcev 1700, sodniki Piragić, Tophsternat (glavna), Puff, Zgonc; strelci: 1:0 Owre (van Nes, 14.), 2:0 Pastujov (van Nes, Owre, 14.), 3:0 Maver (24.), 4:0 Owre (Kiričenko, 28.), 4:1 Leskinen (Gooch, 54.), 5:1 Owre (Pastujov, Kiričenko, 55.), 5:2 Pance (57.), 6:2 van Nes (Lacroix, Owre, 58.); kazenske minute: Pioneers Vorlarlber 8, SŽ Olimpija 16.

Ljubljanskim hokejistom ni uspelo povezati dveh uspehov na gostovanjih. Potem ko so v petek v Innsbrucku po kazenskih strelih premagali domačo zasedbo, so bili danes v Feldkirchhu nemočni proti tekmecu, ki je bil na lestvici pred dvobojem mesto in točko pred njimi.

Priložnost v vratih gostujoče zasedbe je tokrat dobil Robin Rahm, vratar, ki je začasno v Ljubljani zamenjal poškodovanega Lukaša Horaka. Imel je več dela kot domači vratar David Madlener, opravljal ga je dobro do 14. minute, takrat pa so domači naredili velik korak do zmage.

V razmiku le 12 sekund je namreč ekipa iz Feldkircha dvakrat preigrala nezbrano gostujočo obrambo. Vodstva domači niso zapravili niti ob koncu prvega dela, ko so imeli gostje dvakrat igralca več na ledu, a je številčna prednost ostala neizkoriščena.

Podobno je bilo v nadaljevanju. Napadi gostov so bili jalovi, domači pa so bili nevarnejši in so podobno kot v prvem delu tudi na hitro povečali naskok. Tokrat sicer ne v isti minuti, a po golih v 24. in 28. je bilo jasno, da bodo zeleno-beli težko prišli do preobrata ali vsaj do točke.

V zadnji tretjini je ritem sprva precej padel. Gostje so se pretežno branili, tudi zaradi treh izključitev, ki pa so jih prestali brez še kakšnega prejetega zadetka. So pa nato ob koncu dosegli dva gola, s katerima so kozmetično omilili poraz. Najprej je bil uspešen Ville Leskinen, potem pa je ob igralcu manj ob še eni izključitvi (gostje so si nabrali 16 kazenskih minut) v protinapad pobegnil Žiga Pance. A so domači v hitrem ritmu zadnjih minut obakrat tudi odgovorili z zadetkoma in tako ohranili razliko +4.

Naslednjo tekmo, tretjo v nizu v gosteh, bodo Ljubljančani igrali v petek, ko bodo odšli k vodilni ekipi lige v Salzburg.

Hokejisti ekipe RST Pellet Celje pa so v alpski ligi v gosteh izgubili z Bregenzerwaldom s 4:7 (1:0, 3:3, 0:4).