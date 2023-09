»Zmaji« neuspešno štartali v novo sezono odprtega avstrijskega prvenstva

Hokejisti SŽ Olimpije so neuspešno zadrsali v novo sezono ICEHL. V uvodnem kolu so po podaljšku z 2:3 (0:0, 1:1, 1:1; 0:1) izgubili proti igralcem moštva Black Wings Linz. Za Ljubljančane sta v polno zadela Kristjan Čepon (35.) in Žiga Mehle (51.).

Potem ko sta ekipi večji del uvodne tretjine porabili za ogrevanje na prvi pravi tekmi sezone, so nato pobudo prevzeli gostitelji. Ob koncu tega dela so imeli nekaj zrelih priložnosti, predvsem ob prvi izključitvi na strani gostov. Takrat sta si dobra strela pripravila Marcel Mahkovec in Žiga Pance, a je bil gostujoči vratar Thomas Höneckl zbran, tako kot ob strelu Roka Kapla iz bližine ob izenačenih močeh v 19. minuti. Za Linz pa je bil blizu zadetka tik po koncu kazni Stefan Gaffal, a je na srečo domačega vratarja Lukaša Horaka zadel prečko.

Na začetku druge tretjine je prvi gol na tekmi dosegel Linz, potem ko je vratarju Horaku po strelu Grahama Knotta plošček ušel v gol. A so se domači hokejisti hitro zbrali in spet prevzeli vajeti igre v svoje roke. Lepo priložnost je imel Aleksandar Magovac, »zmaji« so se ubranili ob prvi številčni premoči Linza, potem pa sestavili lepo akcijo s podajo izza vrat in natančnim strelom Kristjana Čepona pod prečko za izenačenje v 35. minuti.

V 43. minuti je imel res lepo priložnost Žiga Pance po samostojnem prodoru in natančni podaji Žige Pavlina, a ni dobro končal akcije. Sledila sta še nevarna poskusa Trevorja Goocha in Magovca, vodilni zadetek pa so potem dosegli gostje. V 47. minuti so izkoristili igralca več na ledu, a so se zeleno-beli hitro vrnili. Po prodoru Jake Šturma je do ploščka prišel Žiga Mehle in v 51. minuti izenačil. V zadnjih minutah so hokejisti Linza pritisnili, a je domača obramba zdržala.

V podaljšku so imeli prvo nevarno akcijo gostitelji, toda po nasprotnem napadu je že po dobre pol minute v polno zadel Brian Lebler in zagotovil zmago Linzu.

V drugem kolu bodo »zmaji« v nedeljo gostovali pri Vienni Capitals.