Zavedajmo se, da bo napočil čas za novi rod med risi

Na Bledu smo se pogovarjali s slovenskim hokejskim asom Janom Muršakom, ki je tu gostoval s svojim novim moštvim KAC iz Celovca. Kako to, da se je preselil iz Švedske v Avstrijo? Se je spogledoval že s koncem športne poti? Kaj mu je bilo všeč v Skandinaviji in kaj ne? Kako se ozira na svoje evropske postaje in kaj meni o prihodnosti slovenske hokejske reprezentance?