Adijo Alpe, čakamo Pireneje, dokler diham, napadam

Tako razmišljajo v ekipah, ki še vedno imajo kandidate za stopničke na Elizejskih poljanah. V ekipi Bahrain Victorious so opustili vsa upanja na visoka mesta, zato bodo poskušali z etapnimi zmagami.

Letos so skoraj nevidni, če jih primerjamo z lanskim Tourom. In vendar, danes je šele 13. etapa in do 21. je še dovolj časa tudi za rumene čelade. Spomnimo se, Bahrajnovci so bili lani pod rumenimi čeladami, najboljša ekipa na dirki po Franciji.

13. etapa je dan za rouleurje, tudi za baroudeurje, seveda, ker zanje je vsaka etapa, kot bi bila zadnja v življenju. Klasiki bodo imeli danes svoj ognjemet. Valovita etapa ni ne hribovska ne ravninska, dolga je 193 kilometrov od Le Bourga d'Oisansa do Saint-Etiennea, 2109 višinskih metrov je obliž na rano od včerajšnjih 4660.Na papirju ni videti ravnine, upajmo, da bo na cesti nekaj odsekov, na katerih bomo lahko rekli, da so kolesarji za skupno razvrstitev na varnem in se akumulirajo za Pireneje, ki so na vrsti prihodnji teden.

Danec Jonas Vingegaard ima trenutno tesno oprijeto rumeno majico na sebi. Tadej Pogačar mu jo bo le stežka slekel. Včeraj se je kazalo to, kar smo bili vajeni v obrnjeni vlogi; Tadej je napadal in napadal, Jonas pa se je z lahkoto branil. Manjkal mu je samo še nasmešek na bledoličnem obrazu. Ribič se ni dal zmesti niti za en meter. Vendar Pogi vse upe prelaga na Pireneje, klance, ki jih že dobro pozna.

Bo bolezen odločala o zmagovalcu?

Po pelotonu se šušlja, da se splača vztrajati tudi, če imaš trenutno večji zaostanek, kajti covid-19, lahko čez noč pomete tudi prvo peterico, na primer. Zakaj pa ne? Ta virus je še vedno poln presenečenj. Je zato Geraint Thomas tako trdoživo vzdržljiv? Dirka z virusom kot zaveznikom, kajti njegovi pomočniki odpadajo vsakodnevno. Adam Yates je daleč od svoje prave forme, Dani Martinez se je že poslovil od upov za deseterico, tudi pomagati ne more več, Tom Pidcock je včeraj zmagal, vendar je imel zmago postlano s šestimi minutami prednosti. Take priložnosti, pa aktualni svetovni prvak v ciklokrosu in aktualni olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu, ne izpusti iz nog, tudi če šteje le dobrih 22 let.

Tratnikov in Mohoričev dan

Valovita etapa ima tri gorske cilje in enega letečega. Bahrajnovci so verjetno že zmenjeni, kdo bo danes poskušal z begom. Kandidatov imajo še dovolj. Upajmo, da bomo danes gledali koga izmed Slovencev, najraje pa kar oba Jana Tratnika in Mateja Mohoriča. Luka Mezgec bo najbrž spet senca Michaelu Matthewsu, ker ne verjamemo, da se bo Dylan Groenewegen prekucnil čez klanec 2. kategorije, ki jih čaka nekje na polovici etape. Primož Roglič je videti z mislimi že na Vuelti. Nisem prepričan, da mu dišijo etapne zmage, ker je do Elizejskih poljan dirka še dolga. Nisem prepričan, če ima potrpljenje biti tako dolgo pomočnik Vingegaardu. Bolečine so kot kaže minile, ne more pa dirkati na vso moč, zato pomaga rumeni majici, da ostane na plečih Danca vse do 21. etape.

Matej Mohorič, zmagovalec lanske 19. etape od Morenxa in Libourneja, dolge 207 kilometrov. FOTO: Philippe Lopez Afp

Etapa, ki nosi številko 13, je lahko res nesrečna za marsikoga. Na letošnjem Touru je vročina velik sovražnik, in če se združi še s covidom ali napadalnim moštvom UAE in Ineosom, potem bo zanimiv petek. »Tant que je respire, j'attaque«, dokler diham, napadam, je slavni citat Bernarda Hinaulta. Kaže, da postaja tudi Pogijev.