Andreja Hauptmana je nasledil vrstnik Uroš Murn

Slovenska moška kolesarska izbrana vrsta je dobre tri mesece po odstopu selektorja Andreja Hauptmana dobila njegovega naslednika. Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča in druščino bo v reprezentančnih dresih do olimpijskih iger v Parizu 2024 vodil Uroš Murn.

S to odločitvijo se je na Kolesarski zvezi Slovenije, katere vodenje je konec junija prevzel novi predsednik Pavel Marđonović, končala negotovost okoli prihodnosti reprezentance, ki so jo po Hauptmanovem odstopu – poslovil se je avgusta, potem ko je z Rogličem v Tokiu osvojil olimpijsko zlato v vožnji na čas, s Pogačarjem pa bron na cestni dirki – začasno vodili trije strokovnjaki, Gorazd Štangelj, Marko Polanc in Andrej Cimprič.

Uroš Murn (desno) je leta 2001 na etapi Gira, ki se je začela na Bledu in končala v Gorici, zasedel 3. mesto. FOTO: Reuters

Zdaj bo na selektorski stolček sedel Murn, s katerim pa se na njem ne bo zamenjal rod nekdanjih kolesarjev. Hauptman in Murn sta vrstnika, rojena leta 1975, na klubski sceni sta bila pred odhodom v tujino tekmeca iz Roga in Krke, za reprezentanco pa sta skupaj nastopila tudi na olimpijskih igrah leta 2000 v Sydneyju in štiri leta kasneje v Atenah.

Iz kolesarskih v poslovne vode

Ali bo soroden tudi njun slog vodenja reprezentance, bo pokazal čas, zdi pa se, da reprezentanca z Murnom, ki je v tekmovalnih letih veljal za preudarnega in taktično zrelega kolesarja, dobiva pravega moža na pravem mestu. Novomeščan, ki je poleg barv domačega kluba branil tudi barve italijanske Mobilvette, švicarskega Phonaka in ameriškega Discoveryja, je sicer po končani karieri leta 2010 diplomiral iz gradbeništva ter presedlal v poslovne vode (Adria Dom).

Martin Hvastija (desno, ob njem Tadej Pogačar) ostaja dirketor reprezentanc in selektor izbrane vrste do 23 let. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Vodstvo KZS je imenovalo tudi selektorje drugih reprezentanc v cesntem kolesarstvu do leta 2024 in se odločilo za še eno spremembo. Moško mladinsko vrsto zapušča dolgoletni selektor Andrej Cimprič, ki ga bo zamenjal Nace Korošec, nekdanji kolesar in sedanji trener mladincev kranjskega kluba. Na čelu ženske izbrane vrste ostaja Gorazd Penko, Martin Hvastija (ostaja tudi direktor reprezentanc) bo še naprej vodil mlajše člane, Martin Strašek pa mladinke.