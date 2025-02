Belgijca najboljša v šprintu, Roglič se brusi za kronometer

Četrta, 175,2 kilometra dolga etapa kolesarske dirke po Algarveju od Albufeire do Fara je bila sicer razgibana, a z večjimi pretresi ni postregla. Odločil jo je skupinski skupinski šprint, v katerem je bil najboljši Belgijec Milan Fretin, najboljši med Slovenci, ki so v cilj prišli v času zmagovalca, je bil Primož Roglič na 25. mestu.

Etapa je vsebovala štiri kategorizirane vzpone, a so bili ti prekratki oziroma premalo zahtevni, da bi lahko pomenili večjo nevarnost za resnejši napad. Na dveh v zadnjem delu dirke, ko je glavnina ujela štiri ubežnike, se je sicer v ospredje postavila ekipa Visme Lease a bike, a očitno je bil njen namen nadzor etape, priprava položaja za šprint Wouta van Aerta in ne priprava napada za svojega kapetana Jonasa Vingegaarda. Tako resnejših poskusov napada ni bilo, tudi okvara kolesa Vingegaarda približno kilometer in osemsto metrov do cilja ni imela posledic, saj je bilo jasno, da mu bodo sodniki pripisali isti čas kot zmagovalcu.

V Šprintu Van Aert sicer ni imel dovolj moči, da bi se kosal zmago, zasedel je sedmo mesto, najhitrejši pa je bil Fretin, kolesar Cofidisa je zabeležil četrto zmagi v karieri in po dirki po Almeriji drugo letošnjo. V zaključku je bil hitrejši od petkovega zmagovalca tretje etape, rojaka Jordija Meuusa, tretje mesto je zasedel Italijan Filippo Ganna. Roglič (Red Bull-Bora hansgrohe) je bil 25., njegov moštveni kolega Jan Tratnik 47., Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) pa 58.

Švicar Jan Christen (UAE Emirates) je pred zadnjo etapo, odločilnim kronometrom, obdržal štiri sekunde prednosti pred moštvenim kolegom, Portugalcem Joaom Almeido in sedem sekund pred Belgijcem, Laurensom De Plusom. Roglič je z zaostankom 23 sekund sedmi.