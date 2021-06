Bo kraljevska etapa kronala kralja slovenskega Toura

Spremljamo v živo

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri

Kolesarji so na drugem vzponu od petih. Vzpon na Ravnico (3,2 km/9,5%). Do cilja je 79 km, prednost petih ubežnikov je 2:25.Šestindvajsetletniiz Podblice je v Krškem po drugem mestu v tretji etapi od Brežic do Krškega priznal, da bo bržčas Pogačar premočan za tekmece v današnji etapi, ki se bo končala na Sveti gori nad Novo Gorico. »Jutri bo Tadej spet premočen za konkurenco,« je včeraj dejal Mohorič in v šali dodal: »Če bom čez noč pet kilogramov shujšal, imam morda možnosti.«Kraljevska etapa je pred nami, danes bomo dobili zmagovalca 27. dirke po Sloveniji. Ampak, do Svete Gore je še daleč, do Novega mesta še dlje. Imamo peterko ubežnikov: Kristijan Koren (Slovenija), David Per (Adria Mobil), Josip Rumac (Androni Giocattoli), Urko Berrade Fernandez (Equipo Kern Pharma), Jon Irisarri Ricon (Caja Rural - Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskatel - Euskadi), Robert Scott (Canyon DHB SunGod), Adam Stachowiak (HRE Mazowsze Serce). Njihova prednost pred pelotonom je 2:35.***Po četrti, kraljevski etapi od Ajdovščine do Nove Gorice (164,1 km), bo že jasno, kdo bo v nedeljo slavil skupno zmago.Od Ajdovščine do Nove Gorice je le streljaj, vendar 27. dirka po Sloveniji bo vmes zavila še čez pet klancev. Izmed petih dva sodita v tretjo kategorijo težavnosti, dva v drugo in zadnji na Sveto Goro v prvo. V etapi so še trije leteči cilji.Prvi klanec je vzpon na Temnico (4,3 km/8,1%), sledi klanec na Ravnico (3,2 km/9,5%) in Vrhovlje (4,3 km/7,3%) slabih 50 km do cilja. Nato sledijo še trije nekategorizirani krajši vzponi, Kozana, Gonjače, Kojsko, v zadnjih 12-kilometrih pa se bodo drugič podali na Ravnico pred strmim zaključnim vzponom na Sveto Goro (2,5 km/13%).Skrivalnic ni več, vemo, kdo lahko še seže na vrh. Trenutno vidimo samo, ki je v dosedanjih treh etapah dokazal, da je vladar dirke, kot se reče v kolesarskem žargonu. Če se ne zgodi kaj nepredvidenega, oz. zanimivo bo spremljati, kako bo Pogi prenesel vročino, ki je napovedana za danes, kajti vemo, da veliko raje in bolje dirka v hladnejših razmerah.Časovne razlike med deseterico niso velike, je pa dokaj velika med Pogačarjem na prvem in Mohoričem na drugem mestu, 1:15 bi moralo zadostovati, vendar,na desetem mestu, zaostaja le 1:41, vmes je še torej osem sedem nevarnih kolesarjev. Na papirju nihče ne more do živega Pogačarju, kako pa se bo kraljevska etapa končala na cesti, pa bomo videli okoli 15. ure na Sveti Gori.