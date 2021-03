Čas je, da zablesti še Matej Mohorič

Na štartu tudi Tratnik in Mezgec

Na 111. dirki Milano–Sanremo je 8. avgusta lani zmago slavil Wout van Aert. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Medtem ko seinpo prvih letošnjih zmagah pripravljata na prvi letošnji neposredni dvoboj na aprilski dirki po Baskiji, bo svoj trenutek poskusil izkoristiti. Kolesar iz Podblice v okolici Kranja je adut ekipe Bahrain Victorious na prvem spomeniku sezone 2021, Milano–Sanremo, na katerem je v zadnjih dveh letih končal v prvi deseterici.Mohorič je svoje nesporne kolesarske kakovosti pokazal že kot mladec, ko je zapored osvojil naslova svetovnega prvaka med mladinci (Valkenburg 2012) in mlajšimi člani (Firence 2013). V izjemni sezoni 2018, v kateri je slavil 7 zmag, je kazalo, da je razprl krila in poletel proti vrhu tudi v svetovni seriji. Vendar je odtlej dobil le še eno etapo na dirki po Poljski 2019.Za njim je sušno koronsko leto, v katerem je s 4. mestom na dirki Liege–Bastogne–Liege (ob Rogličevi zmagi in Pogačarjevem 3. mestu) potrdil, da ni izgubil vrhunskega potenciala, obenem pa se je nadaljevala njegova smola s padci. Tako kot leto prej se je zanj oktobra sezona končala predčasno, na Vuelto je prišel vrhunsko pripravljen in jo zapustil po nezgodi v 2. etapi …»Moho« bi tudi letos rad pokazal, da je iz šampionskega testa, in danes bo imel dragoceno priložnost. Pri Bahrainu Victoriousu, pri katerem je na etapnih dirkah večinoma prva violina, so mu zaupali »kapetanski trak« za največjo italijansko klasiko. Ta po lanskem koronskem zamiku v avgust letos spet lahko nosi vzdevek Primavera (pomlad), z 299 km pa bo najdaljša enodnevna dirka na koledarju. Tudi trasa, ki je bila lani dodobra spremenjena, se vrača na tradicionalne ceste ob ligurski obali, kot že ničkolikokrat v zadnjem stoletju (letos je na sporedu 112. izvedba) pa bosta odločilna vzpona na Cipresso in Poggio, ki bosta poskrbela za zadnjo selekcijo pred finišem na Vii Romi.»Zelo sem motiviran. Čim bolje bom poskušal izkoristiti vsako priložnost, ki se mi bo ponudila v zaključku, in po možnosti izboljšati 5. mesto iz leta 2019,« je povedal 26-letni Gorenjec, ki je bil lani 10. v Sanremu, dve mesti pred Pogačarjem.Zmagovalca lanskega Toura iz ekipe UAE letos ni na štartu (dirka se je začela ob 10.00), zato pa je med Mohoričevimi pomočniki pri bahrajnski zasedbipa je del ekipe BikeExchange, ki bo poskušala pripraviti zaključno akcijoFavoriti so znani, to je spet »sveta trojica« zvezdnikov za klasične dirke.(Jumbo Visma) bo poskušal ponoviti lansko zmago pred(Deceuninck Quick Step), v njun dvoboj se bo vmešal(Alpecin Fenix).