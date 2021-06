Če ni čez noč čudežno shujšal, je slovenski tour odločen

Tadej Pogačar je veliki favorit za prvo zmago na domači dirki. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Razgibana etapa

Na 27. kolesarski dirki po Sloveniji bo danes na vrsti četrta, kraljevska etapa od Ajdovščine do Nove Gorice (164,1 km), po kateri bo najbrž že jasno, kdo bo v nedeljo slavil skupno zmago. Vodilni na dirki, slovenski as(UAE Team Emirates), bo branil 1:15 minute naskoka pred rojakom(Bahrain Victorious).Šestindvajsetletnik iz Podblice je v Krškem po drugem mestu v tretji etapi od Brežic do Krškega priznal, da bo bržčas Pogačar premočan za tekmece v današnji etapi, ki se bo končala na Sveti gori nad Novo Gorico. »Jutri bo Tadej spet premočen za konkurenco,« je včeraj dejal Mohorič in v šali dodal: »Če bom čez noč pet kilogramov shujšal, imam morda možnosti.«Kljub dvema drugima mestoma v zaporednih etapah in petkovimi devetimi bonifikacijskimi sekundami Mohoriča je izraziti favorit tako za današnjo etapno kot nedeljsko skupno zmago 22-letni Pogačar, ki mu je zaključek pisan na kožo. Kolesarje bo pot sicer vodila prek skupno petih kategoriziranih vzponov, vključno s ciljnim do Svete gore nad Novo Gorico (2,5 km/13%).Pred tem bodo morali premagati še vzpon na Temnico (4,3 km/8,1%), Ravnico (3,2 km/9,5%) in Vrhovlje (4,3 km/7,3%) slabih 50 km do cilja. Nato sledijo še trije nekategorizirani krajši vzponi (Kozana, Gonjače, Kojsko), v zadnjih 12 km pa se bodo drugič podali na Ravnico pred strmim zaključnim vzponom na Sveto goro (2,5 km/13%).Štart predzadnje etape bo ob 10.55 v Ajdovščini, v cilju pa najboljše pričakujejo nekaj čez 15. uro. V nedeljo bo še zadnja etapa od Ljubljane do Novega mesta.