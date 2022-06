Celjski grad in Velika planina bosta ustoličila kralja slovenskih cest

V sredo se bo z etapo od Nove Gorice do Postojne začela 28. kolesarska dirka po Sloveniji. Ta bo v središču pozornosti javnosti predvsem zaradi nastopa prvega kolesarja svetovne lestvice Tadeja Pogačarja, ob njem pa bo formo za dirko po Franciji pilil tudi Matej Mohorič. Po poškodbi se vrača Jan Tratnik, na štartu pa bo skupaj kar 32 Slovencev.

Skupno zmago brani Pogačar (UAE Team Emirates), za katerega bo to zadnji preizkus forme pred Tourom, ki se bo začel 1. julija na Danskem in na katerem bo skušal priti do hat-tricka skupnih zmag.

V dneh pred slovensko pentljo med predstavniki sedme sile posledično vlada izjemno zanimanje, akreditiranih je namreč skoraj 130 novinarjev. Dirko bo, kot je to navada v zadnjih letih, prenašala televizijska mreža Eurosport, na spletu pa kolesarska platforma GCN. Na sončni strani Alp bo dirko podrobno spremljala RTV Slovenija z desetimi urami neposrednega prenosa.

Prihod na dirko so med drugimi najavili novinarji francoskih L'Equipa ter La Parisiena, italijanske Gazzette Dello Sport, ameriškega VeloNewsa in nemške javne televizije ARD. Na dirki bodo prisotne tudi številne evropske tiskovne agencije, pa tudi predstavniki organizatorjev dirke po Franciji (ASO), ki bodo na dirki spremljali predvsem prvega favorita Toura Pogačarja.

Matej Mohorič bo napadal etapne zmage. FOTO: Uroš Hočevar

Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je v tej sezoni odlično dirkal tako na večdnevnih preizkušnjah kot najzahtevnejših klasikah. V letu 2022 je zabeležil sedem zmag, skupno pa je že pri številki 37. Lani je 25. zmago v karieri slavil prav na domači pentlji, ki jo je dobil po zaslugi samostojnega napada v deževni drugi etapi od Žalca do Celja. Nato je le še mirno krmaril do skupne zmage.

Glede na profile etap v tej sezoni Pogačar večje konkurence ne bi smel imeti, med najbolj izpostavljene kolesarje v boju za skupno razvrstitev pa spadata predvsem lani drugouvrščeni na Giru, Italijan Damiano Caruso (Bahrain-Victorious).

Močno ekipo s poudarkom na slovenskih kolesarjih je v Slovenijo poslala predvsem zasedba Bahrain-Victoriousa. Tako bodo na dirki poleg Mohoriča nastopili tudi Tratnik, ki se vrača po zlomu zapestja pred mesecem dni na Giru, ter Domen Novak in Matevž Govekar. Slednji je šele pred kratkim zamenjal delodajalca in bo na domači pentlji debitiral v ekipi svetovne serije, Novak pa je na Giru sijajno opravljal vlogo pomočnika in v predzadnji etapi osvojil drugo mesto.

Moštvenemu kolegu Pogačarju bo pri UAE Team Emirates družbo delal Jan Polanc, nasploh pa bo lahko dvakratni zmagovalec Toura računal tudi na pomoč zvestega pomočnika Poljaka Rafala Majke. Od Slovencev bo med ekipami svetovne serije dirkal tudi Luka Mezgec v dresu BikeExchange-Jayca. Doslej je dobil dve etapi na dirki po Sloveniji, po eno leta 2017 in 2019.

Na štartu bodo tri slovenske ekipe iz kontinentalnega ranga, Adria Mobil s Kristjanom Hočevarjem in Nikom Čemažarjem, KK Kranj in Ljubljana Gusto Santic. Med nastopajočimi pa bo tudi slovenska selekcija kolesarjev. Skupaj bo na štartu 32 Slovencev.

Luka Mezgec je favorit v šprintih. FOTO: Tomi Lombar

Etape so letos pisane na kožo eksplozivnim kolesarjem za kratke in strme vzpone, pa tudi lažjim hribolazcem zaradi zahtevnega vzpona na Veliko planino. Skupaj bodo kolesarji morali premagati natanko 791,3 km, 11 kategoriziranih vzponov, za bonifikacijske sekunde pa se bodo merili na 14 letečih ciljih. Skupni nagradni sklad dirke je 70.975 evrov.

Vse skupaj se bo začelo v sredo v Novi Gorici. Kolesarji bodo z nevtralnega starta z Bevkovega trga krenili ob 12.45, v razgibani etapi pa jih v zadnjih 55 km čakajo vzponi na Zadlog (3,3 km/10,8 %), Strmec (3,4 km/6,2 %) in Razdrto (7,6 km/6,7 %), od katerega bo do cilja v Postojni še 13,8 km.

Druga, sicer najdaljša etapa je prav tako razgibana s številnimi krajšimi vzponi, potekala pa bo med Ptujem in Rogaško Slatino (174,2 km).

Boj za skupno zmago se bo bržčas začel v tretji etapi od Žalca do Celja oz. tamkajšnjega gradu. Lani je Pogačar prav v podobni etapi deklasiral tekmece in se odpeljal zanesljivi zmagi naproti. Vzpona na Lipo (5 km/6,8 %) in Svetino (5,6 km/7,5 %) bosta pred zaključnim vzponom na celjski Stari grad (2 km/6,7 %) letos zagotovo razredčila glavnino.

Še večjo selekcijo pa bo napravila četrta etapa od Laškega do Velike planine. Pred tem bodo morali kolesarji premagati vzpone na Jesenovo (2,8 km/6,9 %), Trojane (2,4 km/8,2%) in Črnivec (10,6 km/5,7 %). Nato pa sledi vzpon na Veliko planino, ki je deloma na novo asfaltiran. Gre za zahteven, 8,2 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 7,6 %, ki bo ponudil pravšnji teren za odločitev o skupni zmagi.

Mohorič bo podaril kolesa Vrhunski slovenski kolesar Matej Mohorič bo danes v rodnem Kranju otrokom in mladostnikom s cerebralno paralizo in mišičnim obolenjem osebno predal pet prilagojenih sobnih koles in eno trokolo, ki jih je kupil v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj. Za donacijo je 27-letni tekmovalec moštva Bahrain-Merida namenil 10.000 evrov.

V kolikor pa bo dirka pred zadnjo etapo med Vrhniko in Novim mestom (155,7 km) tesna, lahko javnost obračune najboljših pričakuje tudi na kratkem, a zahtevnem klancu na Trško goro (2 km/9 %), ki bo na vrsti vsega 9,5 km pred ciljem na glavnem trgu v Novem mestu.

Kot vselej bo med petdnevno preizkušnjo veljala posebna prometna ureditev, zato vse udeležence v prometu organizatorji ter policija naprošajo, da si na spletni strani pogledajo časovnice etap in si pot ustrezno prilagodijo glede na zaprtja cest.