Cestno kolesarstvo: nov slovenski nacionalni šport

Če ste veliko na cesti, ste v teh toplih dneh zagotovo na svoji poti opazili tudi kakšno cestno kolo. Cestno kolesarjenje je vse bolj priljubljena aktivnost med Slovenci. Tokrat vam razkrijemo, kako je ta šport sploh postal tako priljubljen, kakšne so njegove koristi, za koga je primeren ter kakšno opremo potrebujemo.Zanimanje za cestno kolesarstvo se je v Slovencih najbolj vzbudilo. Tam je tekmoval tudi, ki je kot prvi Slovenec osvojil rumeno majico. Večino dirke je bil favorit za zmago, a je na koncu presenetil in ga prehitel drugi Slovenec –, ki je slavni Tour ponovno osvojil tudi letos. S tem se je navdušenje nad cestnim kolesarstvom izjemno povečalo in Slovenci so se začeli tudi samostojno ukvarjati s tem privlačnim športom.– med drugim je Roglič na olimpijskih igrah v Tokiu na kronometru osvojil, Pogačar pa se lahko pohvali zs cestne dirke. Cestno kolesarstvo je tako v zadnjih dveh letih na malih ekranih po Sloveniji postalo zelo gledan šport ter pogosta oblika rekreacije na naših cestah.Ko se je priljubljenost cestnega kolesarstva povečala, je veliko ljudi odkrilo svoj nov hobi. A to ni samo odlična oblika sprostitve – cestno kolesarstvo ponuja cel kup koristi.saj učinkovito deluje pri izgubljanju maščobe ter porabljanju kalorij.Cestno kolesarstvo je tudi zaradi razgibanosti cestnega omrežja v Sloveniji. Tako se vam ni treba peljati na oddaljene, posebne proge – tudi v vaši okolici je zagotovo kakšna cesta, primerna za kolesarjenje. Ob cestah boste lahkoin se naužili lepot narave. Ker kolo ne potrebuje nobenega goriva, je ta šport tudiTa šport je primeren. Cestno kolo lahko zajahajopa tudiljudje. Primerno je tudi za, je pa tukaj treba poznati nekajNa kolesarski izlet se lahko odpravite tudi z– pomembno je le, da otroci že dobro obvladajo kolo, da jih ob tem dobro podučite o upoštevanju cestnih pravil ter da imate svoje najmlajše ves čas pod nadzorom.Zavedati se moramo, da pri tem športu postanemo del prometa.in, če je le možno, voziti ob robu ceste. Za večjo varnost se lahko na kolo odpravite v paru ali manjših skupinah, a nikoli ne vozite eden ob drugemu –, na primerni medsebojni razdalji.Osnova je seveda dobro cestno kolo, priporočamo pa tudi ustrezna kolesarska oblačila. Za varnost je izjemnega pomena kolesarska čelada, v primeru vožnje v temi pa tudi svetilka.Kakovostno cestno kolo je narejeno tako, da je. Ima. Pomembno vlogo igra tudi, ki poskrbi, da je vaša vožnja bolj udobna. Sedež je treba prilagoditi vaši višini, sama oblika pa je odvisna od vaših potreb.Za ohranjanje kakovosti je potreben tudi redenZ rednimi servisi in pregledi ohranjamo življenjsko dobo posameznih delov, pa tudi kolesa kot celote., na katerem se prepričate, ali res vse deluje brezhibno.na katerem se zopet preveri, ali so se morda pojavile kakšne napake.pred začetkom in po koncu kolesarske sezone.Svetujemo tudi kolesarska oblačila. Pomembne so predvsemki lahko preprečijo ali pa vsaj omilijo bolečine v zadnjici ter odrgnine na koži, saj so primerno oblazinjene za udobnejše daljše vožnje., da vas avtomobili lažje opazijo. Oblačila je treba prilagoditi tudi vremenskim razmeram.Za varnost je nujno potrebna tudi uporaba čelade. Zakonsko je sicer obvezna uporaba samo za osebe, mlajše od 16 let, a se tudi odrasli s čelado lahko zaščitijo pred marsikatero poškodbo.– torej, da ni prevelika ali premajhna. Ne sme vas tiščati, hkrati pa tudi ne sme »plesati«.