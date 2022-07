Covid-19 je poslal domov še sedmega okuženega

Danski kolesar Magnus Cort Nielsen je nova žrtev okužbe z novim koronavirusom na dirki po Franciji, ki jo je tako že končal. Zmagovalec desete in eden od junakov prvih etap dirke na Danskem, po katerih je nekaj časa nosil pikčasto majico za vodstvo v razvrstitvi gorskih ciljev, je postal sedmi kolesar, ki je moral zaradi okužbe dirko zapustiti.

»Magnus Cort se je danes zjutraj zbudil z glavobolom in vročino, test pa je pokazal okužbo. Trenutno je še pri zdravniku," so v sporočilu za javnost zapisali pri njegovi ekipi Education First (EF).

Za poročilom ekipe EF so se oglasili še iz ekipi Israel-Premier Tech in obvestili javnost, da se zaradi okužbe s covidom-19 od dirke poslavlja tudi Simon Clarke, zmagovalec za Primoža Rogliča nesrečne, pete etape. V obvestilu so zapisali, da je bil Avstralec pozitiven na rutinskem testu ekipe, vsi drugi kolesarji ekipe pa so oddali negativen test.