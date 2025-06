Tadej Pogačar: Ko je potegnil Jonas, je bilo kar boleče

Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je presenetljivi zmagovalec prve etape kolesarskega kriterija po Dofineji. V sprintu relativno razgibane etape med Domeratom in Montluconom (195,8 km) je ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in Nizozemca Mathieuja van der Poela. Dirko smo spremljali tudi v živo.

Trasa prve od osmih etap kriterija po Dofineji je bila sicer malce razgibana, a nihče ni pričakoval tovrstnega sprinta. Napad je pravzaprav pet kilometrov pred ciljem uprizoril Vingegaard (Visma-Lease a Bike), s sabo pa je odpeljal le izbrano druščino kolesarjev. Med njimi sta bila tudi van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki v sprintu nista imela dovolj moči, da bi za sabo zadržala Pogačarja in Vingegaarda.

Pogačar je slavil osmo zmago v sezoni, skupno pa že 96. v karieri in prvo na kriteriju po Dofineji, na kateri nastopa drugič (2020). V ponedeljkovi etapi bo nosil tudi rumeno majico vodilnega, v seštevku ima štiri bonifikacijske sekunde naskoka pred Vingegaardom in šest pred van der Poelom.

»Nisem pričakoval, da bom danes sedel tu«

»Nisem pričakoval, da bom danes sedel tu. Pričakoval sem, da bom takoj po etapi hitro šel do ekipnega avtobusa, da bi se stuširal, se udobno nadomestil ter užival do konca dneva. A nimam ničesar proti temu,« je dejal 26-letni Pogačar.

Pogačar na odru za zmagovalce FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

»Le sledil sem napadom na zadnjem klancu, a jasno je bilo, da so kolesarji Visme napadali etapno zmago, saj so poskušali napadati z vsemi po vrhu. A na srečo sem imel dovolj dobre noge in vse pokril. Malce po vrhu je za češnjico na vrhu torte napadel celo Vingegaard, bilo je kar boleče slediti, a na srečo je bilo do konca večinoma cesta navzdol. Malce sem si povrnil moči, okoli dva kilometra do konca pa sem bolj razmišljal o sprintu kot o generalni razvrstitvi,« je dodal slovenski as.

»Etapno zmago imam, zato bi lahko šel s kriterija domov vesel. Toda moram videti, kakšna bo pripravljenost v vožnji na čas, tudi zdaj težko rečem, kako dober sem zares, saj moramo priti v gore. Malce sem presenetil sam sebe, ampak nič ne skrbite ostali. Morda se upokojim, ko se mi pogodba izteče,« je še v šali dejal Pogačar, ki ga pogodba z emirati sicer veže do konca leta 2030.

Ekipa UAE Team Emirates FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Napovedi pred etapo so predvidevale sprint vsaj večje skupine kolesarjev, a se te niso uresničile. Prvi favorit je bil Jonathan Milan (Lidl-Trek), a je bil predvsem ritem najboljših na zadnjem krajšem klancu premočan za 24-letnega Italijana.

Pogačar je v etapi prvič pretegnil noge slabih 40 km pred ciljem ob prvem prečkanju kratkega klanca Buffon (0,6 km/8,8 %), nato pa je ob zadnjem prečkanju sedem kilometrov pred ciljem sledil napadom ostalih. Vseskozi je Slovenca tesno spremljal Vingegaard, ki je napadel pet kilometrov pred koncem na ravnini, s sabo pa med drugim odpeljal tudi Pogačarja, van der Poela in Evenepoela. Vseskozi so imeli med pet in deset sekund naskoka, tudi do zadnjega kilometra pa so pripeljali nekaj sekund pred večjo skupino.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Ko se je ta bližala, je hitro sprint odprl van der Poel, iz zavetrja pa sta mimo švignila Pogačar in Vingegaard, ki je za Slovencem zaostal za pol kolesa in dokazal, da se po marcu, ko je nazadnje dirkal, lahko kosa s prvim kolesarjem sveta. Nekaj boja med emirati in ekipo Visme je bilo tudi že prej na edinem letečem cilju, a je Nemec Nils Politt preprečil bonifikacijsko sekundo Američanu Jorgensonu, drugemu najbolj vidnemu članu Visme.

»Pogačar je bil hitrejši in moram mu čestitati«

Prvi, Vingegaard, je bil nad predstavo malce presenečen. »Imel sem dober dan in vesel sem, da sem lahko napravil razliko. Minilo je kar precej časa od drugega mesta v sprintu večje skupine. Pogačar je bil hitrejši in moram mu čestitati. Seveda ni idealno, da sem proti Pogačarju izgubil štiri sekunde, a nisem pričakoval, da jih bom osvojil šest,« je po etapi dejal Vingegaard.

V ponedeljek bo na sporedu druga etapa med Premilhatom in Issoirom (204,6 km). Gre za še eno razgibano etapo. Zadnji kategorizirani vzpon Nonette (1,8 km/5,7 %) bodo kolesarji prečkali 18 km pred ciljem.