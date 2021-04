Dirka po Sloveniji letos bo

Prireditelji kolesarske dirke po Sloveniji so sporočili, da letošnja izvedba dirke bo. Potekala bo med 9. in 13. junijem. Lani so jo morali zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedati. Slovenija po tako po enoletnem premoru spet gostila pisano kolesarsko karavano in nekatere najboljše kolesarje sveta. Ti se bodo potegovali za zeleno majico zmagovalca na 27. kolesarski dirki po Sloveniji, tudi s televizijsko (mednarodno) pokritostjo.

