Druga etapa Toura nepredvidljiva zaradi ozkih cest in vetra

Druga od treh danskih etap je predvidena za šprinterje, a prinaša številne pasti, še posebej z ozkimi cestami pred prihodom na most Storebaelt ter vetra, ki na njem piha po ožini Veliki pas. Poleg šprinterskih bodo tako na preizkušnji tudi ekipe favoritov, ki bodo morale poskrbeti, da bodo najboljši varno prišli do cilja v Nyborgu.

Pred tem bodo morali opraviti z 18 km dolgim mostom čez Veliki pas, na katerem bi lahko razlike povzročil tudi bočni veter. Še pred prihodom na most pa bo potekal boj za položaje na čelu glavnine. V boj za etapno zmago se ob normalnem poteku bržčas ne bo vključil kdo od petih Slovencev. Po uvodnem kronometru je v najboljšem položaju branilec lanske zmage in dvakratni zaporedni zmagovalec Toura Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Z vožnjo na čas je opravil odlično, končal na tretjem mestu in si pred tekmeci za skupno zmago že nabral malenkostno prednost.

Pred rojakom Primožem Rogličem (Jumbo Visma) ima tako devet sekund naskoka, Danec Jonas Vingegaard, Rogličev moštveni kolega, pa je zaostal osem sekund. Ostali zaostajajo že 16 sekund in več. Jan Tratnik je bil na uvodnem kronometru 16., Matej Mohorič (oba Bahrain Victorious) pa 31.

Kljub morebitnim nepredvidljivim razmeram bodo favoriti v 2. etapi šprinterji. Slovenec Luka Mezgec (BikeExchange Jayco), ki je v petek varčeval moči, bo skušal v dober položaj pripeljati kapetana Dylana Groenewegna z Nizozemske. Njegovi največji tekmeci bodo rojak Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), Danec Mads Pe​dersen (Trek Segafredo), Belgijca Wout Van Aert (Jumbo Visma) in Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) ter še nekateri drugi.

Etapa se bo začela ob 12.35, najboljše pa v Nyborgu organizatorji pričakujejo nekaj po 17. uri.