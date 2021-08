Drugi teden na Vuelti se začenja na ravnini

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Deseta etapa dirke po Španiji je rezervirana za ubežnike in sprinterje. Ravninska etapa dolga 189 kilometrov od Roquetas de Mara do Rincona de la Victorie ima en leteči in en gorski cilj 2. kategorije.Glede na to, da je gorski cilj le 16 kilometrov pred ciljem, lahko pričakujemo, da se bo današnja etapa odločila ravno na Puerto de Almáchar, ki je dolg 9 kilometrov, razdeljen je na dva dela, najbolj strm odsek je 10-odstoten. Etapa pisana na kožo, varovancu, oba se že celo dirko trudita doseči zmago. Matthews je prav gotovo najboljši klančar med sprinterji, zato gre pričakovati, da bo edini preživel zadnji klanec in bo potem imel lažje delo z drugimi, ostalimi tekmeci.bo branil rdečo majico. Po tem, kar smo videli v 9. etapi, mu to sploh ne bo težko. Že v drugem tednu dirke po Španiji je jasno, da ga ni tekmeca, ki bi bil zmožen v odprtem boju Rogliču sleči majico vodilnega. Potrebna bo zvita taktika moštev, kot so Ineos, Astana in Movistar, če bodo hoteli ogroziti Roglo in njegovo vodstvo oz. prevlado na dirki.Tudise bo še naprej boril za ponoven vstop med vodečo deseterico v skupnem seštevku.inpa bosta še naprej senci svojih liderjev v moštvu.