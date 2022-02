Evenepoelu prva etapa dirke po Valenciji

Belgijski kolesar Remco Evenepoel si je na dirki Po Valenciji priboril pozno darilo za 22. rojstni dan, ki ga je praznoval 25. januarja. Dobil je prvo, zahtevno, 166,7 kilometra dolgo etapo od Les Alqueriesa do Torralbe, ki se je zaključila z vzponom. Belgijec, ki je prišel do 23. zmage v profesionalni karieri, je za 16 sekund premagal Rusa Aleksandra Vlasova in za 31 sekund Španca Carlosa Rodrigueza. Četrto, peto in sedmo mesto so zasedli Španci Enric Mas, Luis Leon Sanchez in Alejandro Valverde, vmes je do šestega mesta prikolesaril Nizozemec Antwan Tolhoek.

Osmi je bil Danec Jakob Fuglsang, deveto mesto pa je zasedel slovenski as Matej Mohorič, za zmagovalcem je kolesar ekipe Bahrain Victorious zaostal 42 sekund. Njegov moštveni kolega Jan Tratnik je zasedel 44. mesto, zaostal je dve minuti in 25 sekund, Jan Polanc (UAE Emirates) pa je bil 59., njegov zaostanek je znašal štiri minute in 18 sekund.

Polančev in hkrati tudi moštveni kolega Tadeja Pogačarja, ki naj bi bil na treningih ekipe najbližji dvakratnemu zmagovalcu Toura, nadarjeni Španec Juan Ayuso, je zasedel 13. mesto. Uvrščenih je bilo 155 tekmovalcev.

Druga etapa bo po konfiguraciji namenjena šprinterjem.