Franja in dirka po Sloveniji z roko v roki

Slovenski rekreativni in amaterski kolesarji bodo prihodnjo soboto in nedeljo nastopili na jubilejnem 40. maratonu Franja. Na novinarski konferenci pred dogodkom so danes organizatorji predstavili še nekatere novosti. Nedeljski spored bo sovpadal z zadnjo etapo dirke po Sloveniji, s čimer so želeli organizatorji razbremeniti predvsem policijo.



Štart zadnje, pete etape dirke po Sloveniji bo v BTC City Ljubljana; etapa bo potekala po trasi male Franje in se končala v mestu, ko bo okronan tudi zmagovalec preizkušnje drugega najvišjega ranga profesionalnega kolesarstva.



»Ta ukrep, zakaj maraton Franja kombinirati z drugo dirko, gre z roko v roko s policijo. Ta je bila vedno naša desna roka, ki je tu in tam premostila kakšen predpis na upravnih enotah in cestah. Vedno smo bili skupaj z njimi inovatorji za določene organizacijske ukrepe in predpise,« je izpostavil direktor maratona Franje Gorazd Penko: »Če bi imeli drugačni trasi, bi se moralo aktivirati veliko drugih policistov, tako pa bodo lahko policisti vsaj na trasi mali Franji, ki sovpada s traso zadnje etape dirke po Sloveniji, nadzorovali in skrbeli za varnost sprva amaterskih, kasneje pa še profesionalnih kolesarjev,« je še proti koncu tiskovne konference dejal Penko.



Ena od predvidenih letošnjih novostih bi moral biti tudi zaključni kronometer dirke po Sloveniji, a se ta ideja v BTC Cityju naposled ni uresničila. Penko se je dotaknil še trase, ki bo bržčas v tem tednu doživela še določene spremembe. En del preizkušnje bo potekal tudi na novem makadamskem odseku Povodje - Gameljne. Trend svetovnega kolesarstva se bo tako prenesel tudi na Franjo. »V primerjavi z odseki, ki jih vidimo na profesionalnih dirkah v tujini, je ta naš kot brušen parket. Kolesarji z njim ne bodo imeli težav,« je še dodal Penko.



Maraton Franja je sicer športno-rekreativni dogodek z dolgo tradicijo v Sloveniji in del svetovne serije maratonov pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Letošnji praznik amaterskega kolesarstva bo vključeval pet preizkušenj različnih zahtevnosti: nedeljska Maraton Franja BTC City (156 km) in Triglav mali maraton Franja (97 km). V soboto bodo še preizkušnje na Kongresnem trgu, Barjanka Hervis (83 km), IKEA Family družinski maraton (25 km) in Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1200 m).

