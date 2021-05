Goriška brda in Nova Gorica v rožnatem

Zapore cest od 12.30 do 17.30 Vipovže, Gornje Cerovo, Hum, Kojsko, Gonjače, Šmartno, Dobrova, Medana in Plešivo so kraji, skozi katere se bo karavana Gira jutri peljala dvakrat (prvi prehod slovenske meje je predviden nekaj po 15. uri), ob tretjem prehodu pa bo v Humu zavila nazaj v Italijo, v Števerjan. Kolesarji se bodo v Slovenijo vrnili skozi nekdanji maloobmejni prehod Solkan, sledil bo novogoriški krog (Kolodvorska pot, Trg Evrope, Erjavčeva ulica, Rafut, Rožna Dolina, nekdanji mejni prehod Rožna Dolina), ki mu bo sledil cilj na Travniku v Gorici nekaj po 17. uri. Na trasi bo veljala popolna zapora cest od 12.30 do 17.30.

Goriška brda v pričakovanju Gira. FOTO: Sonja Munda

Giro v Sloveniji. FOTO: Infografika Delo



Štart 15. etape v Gradežu bo ob 13.15, od 15.00 jo bomo spremljali v živo.

Goriško so to konec tedna skoraj do zadnjega kotička zasedli ljubitelji kolesarstva in za to imajo dober razlog. Danes v Goriška brda in Novo Gorico prihaja Giro d'Italia – 15. etapa se bo začela v Gradežu in končala v Gorici, 43 od 147 kilometrov trase pa bo potekalo po slovenskem ozemlju.Dirka po Italiji po gostovanjih v letih 1994, 2001 in 2004 četrtič prihaja v samostojno Slovenijo, v časih, ko je priljubljenost kolesarstva pri nas na vrhuncu. Za to sta z zmagami na največjih dirkah poskrbela predvsem, ki ju tokrat ne bomo videli na slovenskih cestah. V karavani 104. Gira, ki jo je po grozljivem padcu v 9. etapi zapustil, domov prihaja samo(Bahrain Victorious), ki je slovenske navijače navdušil včeraj z 2. mestom v 14. etapi s ciljem na zloglasnem Zoncolanu.»Danes je bil plan iti v pobeg le v primeru večje skupine. Bil sem na pravem mestu ob pravem času. Skupaj smo dobro sodelovali in lahko rečem, da smo res pritiskal po ravnem, saj smo vedeli, da zadaj nadzorujejo dirko. Na zadnji klanec si nisem mislim, da bom imel tako dobre noge, ampak mi ni preostalo drugega kot da grem na polno. Dal sem maksimum, eden je bil močnejši, tako da čestitke. Giro je letos res težak, tako da poskušam izkoristiti vsako priložnost. Vem, da je jutri slovenska etapa, ampak lahko gre vse narobe. Ampak, tudi jutri bom poskušal uprizoriti nekaj, če je se kaj ostalo v nogah. Hvala ekipi za priložnost in vsem navijačem, ob cesti in na kavču,« je po podvigu na enem od najzahtevnejših kolesarskih vzponov na svetu, na katerem je zmago slavil Italijan(Eolo Kometa), na družbenih omrežjih zapisal Tratnik.Morda mu bodo dodatno moč danes vlili slovenski navijači, ki so mu ne nazadnje že lani pomagali do zmage v 16. etapi Gira nedaleč od slovenske meje v San Danieleju del Friuli.Na goriške ceste, ki bodo 12. junija gostile tudi kraljevsko 4. etapo dirke po Sloveniji, na kateri bo nastopil tudi Pogačar, v rožnati majici vodilnega na dirki prihaja(Ineos), ki je na Zoncolanu še povečal prednost pred tekmeci.