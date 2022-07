Hvastija: Vingegaard naj še čaka v vrsti

Z Martinom Hvastijo Slovenci že več kot dve desetletji spoznavajo kolesarstvo. V devetdesetih letih minulega stoletja je bil kot tekmovalec most med rodom pionirjev s Čerinom, Pavličem in Polončičem, ki si je prvi drznil iti med profesionalne kolesarje, in nasledniki Štangljem, Hauptmanom, Klemenčičem, Valjavcem, Murnom in drugimi, ki so bolj množično poselili karavano. Med naštetimi je gotovo tisti, ki je rojakom doslej največ povedal o ozadju dogajanja na največjih dirkah, saj je na nacionalni televiziji aboniran kot strokovni komentator. Nič drugače ne bo med letošnjim Tourom.

»Med Tourom bom užival, čeprav bom moral delati. Za mikrofonom ne bom vso dirko, po danskem uvodu me čakajo obveznosti z reprezentanco, grem na evropsko prvenstvo za mladince in mlajše člane na Portugalsko, za zadnja dva tedna dirke po Franciji bom že nazaj,« je Hvastija, ki je tudi selektor reprezentance kolesarjev do 23 let, razkril natrpani julijski urnik.

Martin Hvastija (desno, ob njem Tadej Pogačar) bo moral med Tourom skočiti na EP na Portugalskem. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

»Komentiranje Toura je postalo že neke vrste obrt, rutina, ki se je navadiš. Ko sem bil prvič komentator, sem še dirkal. Dopoldne sem treniral, popoldne sem prišel v televizijski studio. Spominjam se, da sem leta 1998 na Jamniku pil vodo, ko me je poklical Marjan Fortin in mi sporočil, da je izbruhnila zloglasna dopinška afera Festina,« se spominja medijskih začetkov, ki bi lahko postali tudi njegova služba. Opravil je dva letnika študija novinarstva, vendar je ostal zvest kolesarstvu, zdaj je tudi športni direktor slovenskih reprezentanc.

»Kot komentatorji smo kljub izkušnjam amaterji, spremljamo eno ali dve dirki na leto, profesionalci to počnejo od februarja do oktobra,« je ob vrhuncu sezone povedal Hvastija, ki zelo dobro pozna slovenska aduta za zmago Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, vendar ne želi izpostaviti favorita.

Naj odločajo noge, ne sreča

»Pričakujem, da bo letos to pravi dvoboj, da nanj ne bodo vplivale postranske stvari, da se bosta Tadej in Primož udarila na cesti in bomo videli, kateri je močnejši. Ta čas ni samoumevno, kdo je to. Nemogoče ju je rangirati, tako blizu sta si po kolesarskih sposobnostih. Upam, da bodo odločale podrobnosti, finese, dnevna forma, upam, da ne sreča,« se napetega slovenskega dvoboja nadeja 52-letni strokovnjak, ki meni, da izbira letošnjih danskih, francoskih, belgijskih in švicarskih cest ne preveša jezička na tehtnici.

»Trasa vedno ustreza najboljšim, ne glede na to, kakšna je. Tu ni skrivnosti, nihče ne išče rešitev v trasi, odločajo noge,« se drži načela, da dirke ne krojijo prireditelji, temveč kolesarji. Kljub temu ima vsaka trasa svoje pasti. »Preživeti bo treba prvih osem dni, sledijo zelo zahtevne Alpe, ne samo Alpe d'Huez. Morda že prej pade odločitev, saj vemo, da Pogačar ne čaka, ko je treba napasti. Kdor bo imel še kaj v nogah, bo kaj poskušal v Pirenejih. Veliko je tudi kronometra na letošnjem Touru, to ustreza obema, prinaša jima prednost pred zasledovalci, koliko bo vplival na medsebojni dvoboj, pa bomo še videli. Mislim, da bo šlo mož na moža, iz dneva v dan,« slovenski kolesarski ognjemet napoveduje Hvastija, ki ni naklonjen »cirkuškim« etapam na tritedenskih dirkah, kakršna je letošnja peta, v kateri čakajo karavano granitne kocke Roubaixa.

»Ko so bile leta 2018 nazadnje del Toura, sem dejal, da morajo biti tudi take etape, pri katerih ne gre za to, da zmaga najbolj vsestranski kolesar, temveč tisti, ki ima dovolj sreče. Ne bojim se ne za Pogačarja ne za Rogliča, oba se znata peljati po kockah, bolj me skrbi zaradi tega, kar se lahko zgodi že prej. Nazadnje je Chris Froome iz igre izpadel zaradi neučakanosti v karavani v pričakovanju kock,« upa, da bo živčna vojna minila brez slovenskih žrtev.

Roglič potrebuje popolno podporo

Drugih kolesarjev ne vidi na vrhu zmagovalnega odra na Elizejskih poljanah. »Ni pričakovati, da bi se kateri od drugih tekmecev vpletel v boj za rumeno majico. Ne vemo, v kakšnem stanju je kapetan Bore Hansgrohe Aleksander Vlasov, potem ko je imel težave s covidom-19. Ineos bo spet pripeljal zelo močno ekipo, a na koncu nima kolesarja, ki bi Pogačarja in Rogliča lahko premagal v neposrednem dvoboju. Pri tej ekipi čakajo na napake tekmecev, vreme, veter, na svetega Petra. Za zmago na Touru moraš biti močnejši v neposrednem dvoboju, ne vidim nikogar, ki bi to zmogel proti našima asoma,« je nadaljeval Hvastija, ki je zelo skeptičen do napovedi Rogličeve ekipe Jumbo Visma, da si bo postavila več ciljev, tudi zeleno majico Wouta van Aerta.

Hvastija upa, da bo Matej Mohorič tako kot lani dopil priložnost, da se bo boril za etapne zmage. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Dvomim, da je za ekipo, ki želi rumeno majico, mogoč tudi boj za zeleno. To ni dobro za Rogliča, lahko je biti pameten na enotedenskih dirkah, kot sta Pariz–Nica in po Dofineji, v drugem tednu tritedenske preizkušnje je običajno konec takšnih zgodb. Zaradi malenkosti lahko nastanejo nesoglasja v ekipi. Mislim, da mora imeti Primož popolno podporo moštva, če želi zmagati,« pravi Hvastija, ki tudi ni navdušen nad napovedanim enakovrednim statusom Jonasa Vingegaarda.

»Vingegaard sodi v isti kontekst, zame so izjave, da je vseeno, kdo iz ekipe zmaga, zavajanje javnosti. Ni vseeno, nekdo mora biti sposoben premagati Pogačarja in po doslej videnem je to kvečjemu Primož. Vingegaard mora še počakati v vrsti, še nikoli ni premagal Pogačarja, niti ko sta tekmovala v mlajših kategorijah, vedno ga je zasledoval, nikoli premagal,« o možnostih lani drugouvrščenega Danca dvomi sogovornik, ki meni, da sta ekipi slovenskih adutov zelo izenačeni.

Vedeti moraš, s kakšnim orožjem greš v vojno

»Leta 2020 je Pogačar veliko opravil sam, lani se je ekipa UAE že konsolidirala, letos pa je zelo inteligentno sestavila zasedbo. Zelo bo močna, za Pogačarja je pomembno, da je v njej kljub okužbi s koronavirusom na dirki po Sloveniji tudi vikinški dvojec Bjerg-Stake Laengen,« je Hvastija izpostavil Pogačarjeva skandinavska pomočnika za ravninske izzive.

Poveljuje jima športni direktor Andrej Hauptman, tako kot ima pri ekipi Bahrain Victorious taktične niti v rokah Gorazd Štangelj. »Vedeti moraš, s čim razpolagaš, s kakšnim orožjem, preden greš v vojno. Hauptman ima s Pogačarjem v ekipi povsem drugačno delo kot Štangelj s svojo zasedbo, lahko računa na zmagovalni oder, premagati Pogija pa je utopija. Predvidevam, da bo poskušal dobro razporediti moči ekipe in dobiti kakšno etapo,« neposrednega slovenskega dvoboja v spremljevalnih avtomobilih ne pričakuje Hvastija.

Kaj pa še trije Slovenci na dirki, Matej Mohorič in Jan Tratnik pri Bahrainu Victoriousu in Luka Mezgec pri BikeExchangeu? »Sodeč po prikazanem v zadnjih tednih je Mezgec odlično pri­pravljen, vprašanje pa je, koliko bo dobil prostora ob dveh šprinterjih, ki imata v ekipi prednost pred njim. Morda šele v zadnji etapi kot na Giru leta 2014 v Trstu. Podobno velja za Tratnika in Mohoriča, upam, da jima bodo pustili dovolj proste roke, da se bosta borila za kakšno etapno zmago.«