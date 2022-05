Domen Novak z izjemno predstavo v cilj kot drugi, Hindley zlomil Carapaza

Alessandro Covi je za seboj zadržal Slovenca Domna Novaka, ki je skorajda nadoknadil zaostanek po napadu pet kilometrov pred ciljem. V boju za skupno zmago pa je Avstralec Jai Hindley zlomil Ekvadorca Richarda Carapaza. Za ubežniki je potekal ogorčen boj za rožnato majico. Sprva se je zdelo, da bo Carapaz s pomočjo svojega moštva INEOS Grendiers zadržal prednost pred svojim najbližjim zasledovalcem Hindleyjem, a je 26-letni Avstralec nato tudi s pomočjo moštvenega kolega Nemca Lennarda Kämne strl olimpijskega prvaka.

Hindley je po dobri taktični predstavi ekipe Bora-Hansgrohe skupaj s Kämno, sicer ubežnikom, ki je taktično zaostal in pomagal svojemu kapetanu, počasi zlomil Carapaza in si nato v cilju nabral veliko prednost na najtežjem delu vzpona na Marmolado oz. do prelaza Fedaia (5,3 km/11,2 %). S tem pa je pred zadnjim razgibanim kronometrom v Veroni (17,4 km) v veliki prednosti, čeprav ne velja za najbolj kakovostnega kolesarja v vožnji na čas. Etapo je Hindley zaključil na šestem mestu z zaostankom 2:30 minute za Covijem. Pred Carapazom, ki je povsem popustil, je v cilj prišel še Mikel Landa (+ 3:19) in se vključil v boj za drugo mesto v skupnem seštevku.

Carapaz je ciljno črto prečkal 1:28 minute za Hindleyjem, ki ima v skupnem seštevku zdaj 1:25 naskoka pred Ekvadorcem ter 1:51 pred Lando. Avstralec je že pred dvema letoma v rožnati majici pričakal zadnji kronometer na Giru, a takrat z vsega nekaj desetinkami sekunde naskoka pred Britancem Taom Geogheganom Hartom. Slednji je nato premagal Hindleyja in postal skupni zmagovalec.

V boju za etapno zmago je Covi (UAE Team Emirates) iz ubežne skupine pobegnil na predzadnjem vzponu na prelaz Pordoi ter si pred zadnjim zelo zahtevnim klancem nabral 2:20 minute naskoka. V zasledovalni skupini je Novak (Bahrain Victorious) ves čas dobro sledil predvsem napadom na koncu tretjeuvrščenega domačina Giulia Cicconeja (Trek-Segafredo), nato pa je napadel še sam in se odpeljal ostalim v zasledovanju Covija.

Zaostanek 1:50 minute je zmanjšal na vsega pol minute, bližje pa 23-letnemu domačinu, ki je slavil tretjič v karieri, ni prišel. Vseeno je bila to daleč najboljša predstava Novaka, ki je v karieri slavil le enkrat, in sicer na cestni dirki državnega prvenstva pred tremi leti. Danes je 26-letnik dobil proste roke, potem ko je sijajno opravljal vlogo pomočnika za Lando v zadnjem tednu.