Izjemen povratek Chloe Dygert v mavrično majico

Na svetovnem prvenstvu v Glasgowu je bil četrtek v znamenju ženske vožnje na čas. Tokrat na vrhu nismo spremljali Nizozemk, branilka naslova Ellen van Dijk tokrat ni štartala, vloga favoritinje pa je pripadla Američanki Chloe Dygert.

Specialistka za vožnjo na čas je mavrično majico oblekla že v Harrogatu v Angliji leta 2019, nato pa se je tri leta borila s hudimi zdravstvenimi težavami. Na SP v Imoli je grdo padla in dobila takšne ureznine in poškodbe noge, da je šele čez devet mesecev, po treh operacijah, znova lahko sedla na kolo. Potem jo je zdelal še virus Epstein Barr, za piko na i pa je pred to sezono imela še operacijo srca zaradi prehitrega srčnega utripa.

Po treh letih nenehnih težav se je Dygertova vrnila na zmagovita pota, v Glasgowu je le za dobrih pet sekund premagala Avstralko Grace Brown na drugem mestu, bron pa je osvojila Avstrijak Christina Schweinberger, ki je zaostala že 1:13.

Zelo dobro se je odrezala Eugenia Bujak, ki je pred dirko napovedovala, da si želi biti blizu prve deseterice, po težkih 36,2 kilometrih na počasnem škotskem asfaltu pa je dirko z zaostankom 2:29 končala na 12. mestu in izpolnila svoj cilj. S tem je za mesto popravila najboljšo slovensko uvrstitev na kronometrih doslej, ki jo je dosegla prav Bujakova leta 2020 v Imoli.

Štiri dni molila, da bo zdrava

"Za vse, ki so mi pomagali v zadnjih letih, je to ogromen dosežek. Proces je bil neverjetno zahteven. Za piko na i sem še zbolela, če bi bila dirka včeraj, ne bi štartala. V zadnjih štirih dneh sem le molila, da bom zdrava za današnji štart, nisem še povsem OK, a sem vseeno šla na štart in dala vse od sebe. Bila sem nervozna, Grace Brown je bila zelo hitra, na koncu pa sem vesela, da se mi je izšlo," je po dirki povedala novopečena svetovna prvakinja.

Razočarane so v taboru Nizozemk, šele na šestem mestu najdemo prvo Demi Vollering, ki je povedala: "Nisem se počutila dobro, prazna sem bila in potem je kronometer zelo, zelo dolg. Nisem našla ritma, bil je slab dan zame."

Dobro ni šlo niti njeni ekipni kolegici v zasedbi SD Worx, Švicarki Marlen Reusser. Bila je ena od favoritinj za kolajne, a se na progi ni počutila dobro in kronometer je zelo razočarana končala v klubskem avtomobilu.

Druga Slovenka na dirki, Urška Žigart, je kronometer z natanko štirimi minutami zaostanka končala na 29. mestu. V kategoriji do 23 let je naslov prvakinje osvojila Nemka Antonia Niedermaier, tudi mlajše članice so štartale skupaj s starejšimi kolegicami.