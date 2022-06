Izredne razmere v Rogličevi ekipi dva tedna pred pričetkom Toura

»Covid-19 se je spet prikradel v ekipo,« so sporočili pri ekipi Jumbo Visma. »Zaradi varovanja zdravja dirkačev in osebja ter v luči zaščite pelotona in dirke smo ocenili, da je umik z dirke po Švici najpametnejša odločitev,« so dodali in še zapisali, da trenutna situacija »zaenkrat ne bo imela posledic pri sestavljanju ekipe za Tour«.

Jumbo Visma je v nedeljo proslavljala prvo skupno zmago Primoža Rogliča na kriteriju Dauphine, za slovenskega asa je bila to 64. zmaga v karieri in četrta v sezoni. Nizozemsko moštvo želi seveda julija z letečim Zasavcem letos vnovič napasti izmuzljivo zmago na dirki po Franciji, ki se bo 1. julija začela v Københavnu.

Na dirki po Švici je v četrtek na sporedu peta etapa, pred katero pa iz nizozemske ekipe niso sporočili imen okuženih kolesarjev oz. podpornega osebja.

»Dnevno smo testirali člane ekipe, da bi lahko okužbo čim hitreje omejili. V ekipi še vedno uporabljamo maske, prezračevalce in bivamo v enoposteljnih sobah,« so zapisali o še vedno zelo strogem režimu v svojem taboru. V Švici so sicer nastopali Rohan Dennis, Pascal Eenkhoorn, Robert Gesink, Sepp Kuss, Sam Oomen, Timo Roosen in Mike Teunissen.