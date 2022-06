Jubilejni nastop Frooma na Touru

Nekdanji zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Chris Froome bo nastopil tudi na letošnji izvedbi največje dirke na svetu. Britanca je njegova ekipa Israel Premier-Tech danes postavila na seznam udeležencev za dirko.

Froome je doslej zadnjič zmagal na Touru leta 2017, pozneje pa je imel veliko težav predvsem zaradi posledic padca in poškodbe leta 2019. Zdaj 37-letni Britanec je prestižno dirko dobil štirikrat (2013, 2015, 2016 in 2017), na izvedbi leta 2022 pa ga čaka jubilejni deseti nastop.

»Super je, da bom lahko štatal na svoji deseti dirki po Franciji. Letos sem res trdo delal in veselim se, da bom lahko dal vse od sebe. Imamo odlično moštvo, komaj čaka, da se bitka začne v Koebenhavnu,« je dejal v Južni Afriki rojeni Froome.

Chris Froome je bil nazadnje najboljši na Touru leta 2017. FOTO: Philippe Lopez/AFP

V njegovi ekipi so v postavi za Tour še izkušena Kanadčan Michael Woods in Danec Jakob Fuglsang, Južnoafričan Daryl Impey, Avstralec Simon Clarke, Kanadčan Hugo Houle, Latvijec Krists Neilands in Izraelec Omer Goldstein.

Tour, na katerem je v zadnjih dveh letih slavil slovenski as Tadej Pogačar, se bo letos začel 1. julija na Danskem.