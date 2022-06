Proti Pogačarju eden na dva

Vodstvo kolesarske ekipa Jumbo-Visma je sporočilo imena tekmovalcev, ki bodo nastopili na glavni preizkušnji sezone, dirki po Franciji. Kapetani ekipe bodo Slovenec Primož Roglič, Danec Jonas Vingegaard in Belgijec Wout van Aert, vsi trije bodo imeli svoje pomočnike. Rogliču in Vingegaardu bodo v boju za skupni vrh pomagali Američan Sep Kuss, Nizozemec Steven Kruijswijk in Belgijec Tiesj Benoot, medtem ko bo za van Aerta, ki bo poskušal osvojiti zeleno majico najboljšega po točkah, skrbel predvsem Francoz Christophe Laporte. Zadnji član ekipe bo Belgijec Nathan Van Hooydonck, ki je specialist za narekovanje ritma na ravnini oziroma kronometer. Van Hooydonck je tako dobil prednost pred izkušenejšim Avstralcem Rohanom Dennisom, ki je imel zdravstvene težave na dirki po Švici.

Ekipa je sprva načrtovala, da bo imena kolesarjev v ekipi objavila v serijah, po izbruhu covida-19 znotraj ekipe na dirki po Švici pa si je premislila in vseh osem kolesarjev za Tour de France sporočila hkrati. »Imamo več ambicij, zato smo izbrali kolesarje, ki so najboljši na različnih terenih,« pojasnjuje športni direktor ekipe Merijn Zeeman, ki je tako izpolnil željo van Aerta. Ta je prosil, naj ekipa ne vozi le na skupno zmago, ampak tudi na uspehe v posameznih etapah in s tem za razvrstitev po točkah.

»Wout si prav tako zasluži zadostno podporo pri svojem lovu na zmagovalni oder in zeleni dres. Ta ekipa je v formi in po našem mnenju sposobna uresničiti svoje ambicije na najboljši možen način,« je za spletno stran ekipe še dodal Zeeman. »Tadej Pogačar je favorit za skupno zmago. Čeprav smo bili dobri na Dofineji, pa mislim, da Slovenca naše predstave ne skrbijo. Proti njemu ne moremo po sistemu eden na enega, naša moč bo ekipa, v boj se ne bomo spustili eden na enega, temveč eden na dva,« meni Mathieu Heijboer, ki bo v ekipi zadolžen za taktične odločitve.,« je v pogovoru za velonews.com menil Mathieu Heijboer, ki bo v ekipi zadolžen za taktične odločitve.