Kdo so tekmeci Pogačarja za nagrado laureus

Bayern je nasledil Liverpool na evropskem tronu. FOTO: Miguel A. Lopes/AFP

Joan Mir je postal nepričakovani prvak v motoGP. FOTO: Lluis Gene/AFP

Prireditelji podelitve prestižnih športnih nagrad laureus so danes predstavili nominirance za letošnje leto. Med kandidati za nagrade, ki bo letos doživela 22. izvedbo, je tudi slovenski kolesarski zvezdnik; zmagovalec francoskega Toura 2020 se bo potegoval za priznanje v kategoriji preboj leta.Zaradi koronske krize bo letos izbor potekal nekoliko drugače, nagrade pa bodo podeljevali na individualnih virtualnih dogodkih. Imena nagrajencev bodo razkrili maja. V najprestižnejših kategorijah za športnika in športnico leta so nominiranci atletaiz Ugande in Šved, britanski dirkač, ameriški košarkar, poljski nogometašin španski teniški igralecter nizozemska kolesarka, italijanska smučarka, kenijska atletinja, japonska teniška igralka, francoska nogometašicain ameriška košarkaricaMed kandidati za ekipo leta pa so evropski nogometni prvak Bayern, angleški prvak Liverpool, prvak košarkarske lige NBA Los Angeles Lakers, moštvo formule 1 Mercedes, zmagovalci super bowla 2020 Kansas City Chiefs in argentinska reprezentanca v ragbiju.Tekmeci Pogačarja za priznanje za preboj leta, nominacijo si je seveda prislužil z zmago na Touru, so mladi španski nogometni zvezdnik Barcelonenjegov rojak, svetovni motociklistični prvak, poljska teniška igralka, avstrijski tenisačin igralec ameriškega nogometa»Po letu, polnem izzivov, smo bolj kot kdajkoli odločeni, da z nagradami laureus počastimo vse, ki so v teh težkih časih skrbeli za ohranitev in vrnitev športa v včasih popolnoma spremenjenih okoliščinah. Za vse nas so bili spodbuda v težkih časih,« je ob razkritju nominacij dejal izvršni direktor akademije Laureus