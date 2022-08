Kondor se bo z Andov spustil do danskih nižin

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal se bo po hudih poškodbah in dolgotrajnem okrevanju po januarski nesreči na treningu v torek vrnil v tekmovalni pogon, je v izjavi za javnost sporočilo njegovo moštvo Ineos Grenadiers. Nekdanji zmagovalec dirke po Franciji in Italiji bo nastopil na petdnevni preizkušnji po Danski. Petindvajsetletni Kolumbijec se je 24. januarja letos na treningu v domovini zaletel v zadnji del avtobusa in si pri tem zlomil nekaj vretenc, stegnenico, pogačico ter tudi nekaj reber, ki so prebila del pljuč.

Po takratnih zapisih kolumbijskih medijev bi lahko Bernal zaradi nesreče celo zaključil kariero in ostal hrom, a se je po dveh operacijah izkazalo, da bo lahko ob daljšem okrevanju znova kolesaril. Po slabih sedmih mesecih se bo Bernal vrnil na Danskem in preveril trenutno pripravljenost. »Po vsem, kar se je dogajalo januarja, je to trenutek, na katerega sem nestrpno čakal - da znova dirkam z moštvenimi kolegi. To leto je bilo zelo zahtevno, tako telesno kot psihično. Pot, ki sem jo v tem času prestal, bo za vselej ostala z menoj, tega ne bom nikoli pozabil,« je za spletno stran dejal zmagovalec 19 dirk v poklicnem kolesarstvu.

Bernal se je v zapisu na spletni strani vnovič zahvalil za podporo, ki mu bo dala motivacijo, da se vrne na staro raven, ko je dobil Tour (2019) in Giro (2021). Sprva so se predvsem v različnih medijih pojavljala ugibanja, da bo Bernal štartal že v petek na dirki po Španiji ali pa na nemški pentlji proti koncu meseca, a se ničesar od tega ni uresničilo.