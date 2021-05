Manjša kriza Bernalu ni povzročila škode

Egan Bernal trdno drži rožnato majico. FOTO: Luca Bettini/AFP

Izidi 17. etape:

Irecje zmagovalec 17., še ene gorske etape kolesarske dirke po Italiji. Kolesar ekipe Israel Start-Up Nation je bil član ubežne skupine, med ubežniki pa je edini zdržal do konca.Na cilju 193 kilometrov dolge etape od Canazeija do Sega di Ale je imel 13 sekund prednosti Portugalcem, tretje mesto je zasedel Britanec. Martin se je veselil svoje prve etapne zmage na Giru, zdaj jih ima prav na vseh največjih večdnevnih dirkah.Vodilni v skupnem seštevku Kolumbijec(Ineos Grenadiers) je tokrat na zaključnem vzponu, enem od treh kategoriziranih v etapi, pokazal nekaj ranljivosti, a rožnata majica trdno ostaja na njegovem hrbtu. Tokrat je zasedel sedmo mesto, za zmagovalcem je zaostal minuto in 23 sekund.Tri sekunde je izgubil v primerjavi z drugouvrščenim v skupnem seštevku Italijanom, pred katerim pa ima še vedno dve minuti in 21 sekund prednosti. Na tretje mesto se je prebil Yates.ni bilo med najboljšimi.1. Daniel Martin (Irs/Israel Start-up Nation) 4:54:382. Joao Almeida (Por/Deceuninck-QuickStep) + 0:133. Simon Yates (VBr/BikeExchange) 0:30...125. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 36:281. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 71:32:052. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorious) + 2:213. Simon Yates (VBr/BikeExchange) 3:23...81. Jan Tratnik (Slo) 2:48:30