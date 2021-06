Marđonović na mestu predsednika kolesarske zveze nasledil Grma

Petdesetletni Pavel Marđonović je prejel 99 glasov, dosedanji predsednik Tomaž Grm, ki je zvezo vodil dva mandata, pa 78, poroča KZS. Marđonović je diplomirani ekonomist in direktor podjetja Lafarge cement d.o.o., med drugim pa se ukvarja z mentorstvom mladih podjetnikov v podjetju CEED, kolesarstvo pa je del njegovega življenja že vrsto let, so zapisali pri Kolesarski zvezi Slovenije (KZS).



»Prva pomembna zadeva bo sestanek z ekipo, določitev prioritet, pogovor o morebitnih težavah, ovirah in predlogih za rešitve ter postavitev novega sekretarja,« je po nastopu mandata za Radio Slovenija dejal Marđonović, sicer tudi karateist.

»V kolesarstvu sem bistveno dlje kot v borilnih športih. Kolesarstvo pa sem začel trenirati že kot otrok, in sicer ciklokros, pozneje pa sem se ukvarjal z gorskim kolesarstvom, zadnjih deset let pa s cestnim. Karate pa je moja druga športna ljubezen in v obeh sem najdem. Zvezo bom vodil po najboljših močeh in v sodelovanju z vsemi sodelavci,« je še povedal novi predsednik.



Ob predsedniških so potekale volitve tudi za druge organe zveze. V 15-članskem predsedstvu bodo poleg predsednika v štiriletni mandat vstopili še Marko Polanc (predsednik odbora za cestno kolesarstvo), Jan Starman (predsednik odbora za gorsko kolesarstvo), Peter Gregorčič (predsednik odbora za množičnost in rekreacijo), Rok Lozej (odbor za cestno kolesarstvo), Dejan Gorenc, Tadej Tekavčič, Klavdij Blažko (vsi odbor za gorsko kolesarstvo), Rok Erce, Andraž Grum, Slavko Sinič (vsi odbor za množičnost in rekreacijo), Luka Žele (strokovni svet), Anej Štrucl (mednarodni odnosi), Robi Jenko (predstavnik kolesarjev) ter predstavnik sodniške organizacije.

