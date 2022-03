Merlierju klasika Brugge-De Panne, v Kataloniji nova avstralska zmaga

Po 207 kilometrih dolge preizkušnje svetovne serije so se sicer za zmago udarili šprinterji, drugo mesto je zasedel Nizozemec Dylan Groenewegen, tretje pa Francoz Nacer Bouhanni. Že pred samim šprintom je odpadel Groenewegnov pomočnik pri ekipi Bike Exchange-Jayco Luka Mezgec, edini slovenski predstavnik na dirki, ki je na koncu z zaostankom 49 sekund zasedel 90. mesto.

V boju za dober položaj v zaključku je padel sprinter ekipe UAE Emirates, moštveni kolega Tadeja Pogačarja in Jana Polanca, Nemec Pascal Ackermann, ki je za nekaj časa obležal na tleh, na koncu pa se v bolečinah vendarle sam pobral, se spet usedel na kolo in etapo dokončal.

Lanski zmagovalec dirke Irec Sam Bennett je bil tokrat le 17.

O'Connorju tretja etapa in skupno vodstvo po Kataloniji

Po Michaelu Matthewsu in Kadenu Grovesu je tudi tretjo etapo kolesarske dirke po Kataloniji dobil Avstralec. Junak gorske preizkušnje s ciljem v zimskošportnem središču La Molini je bil Ben O'Connor (AG2r Citroen), ki je s svojo šesto zmago v profesionalni karieri tudi prevzel skupno vodstvo. Etapa, dolga dobrih 161 kilometrov je že pred zaključnim vzponom vsebovala dva gorska cilja prve kategorije. A odločitev je vendarle prišla na zadnjem, več kot 11 kilometrov dolgem klancu. Dobrih osem kilometrov pred ciljem je napadal O'Connor, ki ni imel resnejšega tekmeca.

V zadnjih kilometrih ga je poskušal ujeti Marc Soler (UAE Emirates), a je v zadnjem kilometru omagal, prehitela ga je skupina, v kateri sta bila najmočnejša Juan Ayuso (UAE Emirates) in Kolumbijec Nairo Quintana. V skupini, ki je za O'Connorjem zaostala šest sekund, so bili še Kolumbijec Sergio Higuita, Portugalec Joao Almeida, Nizozemec Wout Poels, Italijan Julio Ciccione, Norvežan Tobias Halland Johannessen in Francoz Guiullame Martin.

V skupnem seštevku ima pred četrtkovo novo zahtevno gorsko preizkušnjo. O'Connor deset sekund prednosti pred Ayusom in 12 pred Quintano. Vodilni po dveh etapah Norvežan Jonas Iversby Hvideberg je zaostal že na prvem vzponu, najboljših ni mogel slediti niti eden od favoritov Nizozemec Tom Dumoulin, ki je zaradi zdravstvenih težav odstopil, na zadnjem klancu pa je odpadel tudi Britanec Simon Yates, ki je po torkovem padcu in zaostanku, želel nadoknaditi zamujeno, a bil za to premalo močan.