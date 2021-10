Mohorič ve, kako trde so kocke Roubaixa

V nadaljevanju preberite:

Z redkimi izjemami je bila od leta 1896 prva ali druga aprilska nedelja rezervirana za enega od največjih kolesarskih spektaklov, dirko Pariz–Roubaix. Njeno rdečo nit sta prekinili le svetovni vojni, nazadnje pa pandemija koronavirusa. Zloglasni severni pekel se po dveh letih in pol vendarle vrača na spored. Prvič v oktobru in prvič tudi z žensko dirko. Na 118. moški in krstni ženski preizkušnji bo Slovenija imela po enega kolesarja oziroma kolesarko, Mateja Mohoriča in Eugenio Bujak.