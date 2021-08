Nizozemci sporočili: z Rogličem je vse v redu, gremo naprej

V nadaljevanju preberite:

Primož Roglič se je po zmagi v 11. etapi včeraj bržkone nadejal mirnejšega dne v karavani, a ga ni dočakal. Na letošnji Vuelti je lahko vsak etapa peklenska. To je dokazala 175 km dolga andaluzijska preizkušnja od Jaena do Cordobe, kjer se je zmage veselil Magnus Cort. Roglič, ki se je moral tako kot tekmeci spopadati z žgočim soncem in ostrim tempom, pa se je znašel tudi na tleh. Na srečo spet brez hujših posledic.