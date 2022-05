Padec Tratniku odnesel visoko uvrstitev, slavil Mathieu van der Poel

Član ekipe Alpecin Fenix Mathieu van der Poel je v ciljnem šprintu 195 kilometrov dolge in ravninske preizkušnje med Budimpešto in Višegradom ugnal Eritrejca Biniama Girmaya, tretji pa je bil Španec Pello Bilbao. Večinoma ravninska etapa se je končala s petkilometrskim vzponom v Višegradu, zaradi česar je tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, ki ga ni na tej dirki, Janu Tratniku napovedal možnost za odmeven začetek dirke, a se ni izšlo.

Eden od dveh Slovencev na dirki Tratnik (vozi tudi njegov moštveni kolega iz ekipe Bahrain Victorious Domen Novak) je namreč dobrih šest kilometrov pred ciljem padel, tako da je visoka uvrstitev splavala po vodi. Etapo je končal kot 175., Novak je bil 158.

Prvi je na klancu napadel Belgijec Lawrence Naesen, nato je skočil Nemec Lennard Kämna, a tudi njega je glavnina»požrla« manj kot kilometer pred ciljem. Nato so med seboj kolesarji obračunali v šprintu, kjer je vlogo favorita upravičil van der Poel, v času zmagovalca je končal tudi eden glavnih favoritov za skupno zmago, Ekvadorec Richard Carapaz, Avstralec Caleb Ewan pa je padel v zadnjem ovinku.

Noge so ga že močno bolele

»Vedel sem, da bo ključno to, v kakšnem položaju se boš znašel na koncu. Nekajkrat so me zaprli na klancu, tako da je šlo precej energije v lov na tiste pred mano. Na koncu pa sem prišel do šprinta, ki pa je bil zelo težak, saj so noge že zelo bolele,« je po koncu za organizatorje dejal van der Poel in dodal, da bo skušal rožnato majico vodilnega obdržati tudi jutri v vožnji na čas.

Prva osmerica, v kateri so bili še Danec Magnus Cort, Nizozemca Wilco Kelderman in Bauke Mollema ter Italijan Diego Ulissi, je končala v času zmagovalca, sledila pa je skupina s štirimi sekundami zamude. Etapo je zaznamoval tudi dolg beg dveh članov ekipe Drone Hopper, Italijanov Mattie Biasa in Filippa Taglianija, ki sta zbežala takoj po začetku etape, si priborila tudi več kot deset minut prednosti, toda glavnina ju je vseeno imela pod nadzorom in ju ujela slabih 14 km pred ciljem po več kot 180 km bega.

Skupno ima van der Poel na vrhu štiri sekunde prednosti pred Girmayem in šest pred Bilbaom. Novak je 158. s 5:26 minute zaostanka, Tratnik pa 175. z 9:18. V soboto bodo kolesarji v drugi etapi vozili 9,5 kilometra dolg kronometer v Budimpešti.